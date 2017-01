Đón giao thừa bên nồi bánh tét của má

Tôi nhớ mãi ngày 30 Tết, anh em chúng tôi đã tề tựu cùng gia đình, phụ má làm bánh tét, làm mâm cỗ rước ông bà. Nhớ nhất là đêm giao thừa , má bày biện mâm cỗ cho chúng tôi thưởng thức. Và bên bếp than hồng của nồi bánh tét, chúng tôi còn được nướng thịt gà, thịt heo và mấy con cá lóc đồng tươi ngon được má chuẩn bị sẵn . Anh em chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, chờ đón thời khắc giao thừa .

Tôi nhớ lúc sắp giao thừa, khi bánh đã chín và được vớt ra khỏi nồi, chỉ còn trơ bếp than hồng. Má kêu chúng tôi để nguyên than bên lò. Đến khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya, má đem muối hột quăng vào bếp. Từ bếp than hồng ấy, những tiếng kêu tí tách vang lên thật vui tai không khác gì pháo nổ.

Nồi bánh tét đêm giao thừa

Năm nay, tôi lại về nhà, lại được cùng gia đình quây quần bên nồi bánh tét. Trong tiết trời lạnh lạnh của sương đêm, bên bếp lửa hồng ấm áp, chúng tôi đã chia sẻ bao nhiêu chuyện vui buồn, kể cả ước vọng đầu năm.

Ngoài kia, hoa mai đã nở, hương thơm phản phất khắp nhà. Năm mới lại về…