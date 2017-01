Mùng 1 ăn chay, may mắn lại về

Rau củ luộc cho bữa ăn chay

Năm nào cũng vậy, mỗi khi đón giao thừa xong là cả nhà tôi đi chùa cầu an. Trong tiết xuân lành lạnh, cả nhà đều cầu mong một năm may mắn, bình an đến với mọi người.

Gia đình tôi không theo đạo Phật nhưng khi bước sang thời khắc của ngày đầu năm mới, mẹ tôi thường khuyên cả nhà nên ăn chay vì mẹ quan niệm, chỉ cần ăn chay trong ngày đầu năm là may mắn sẽ đến với mọi người, nhất là khi chúng tôi không có dịp ăn chay vào mỗi tháng. Để chuẩn bị cho bữa ăn chay, từ hôm trước mẹ tôi đã mua nào là tương hột, chao, nấm và các loại rau củ cho cả nhà dùng trong suốt ngày mùng 1 Tết.

Nấm xào chay

Sáng mùng 1 Tết, cả nhà tôi dùng món bánh tét chay do chính tay mẹ gói. Miếng bánh tét dẻo thơm ăn kèm với dưa kiệu cùng nước tương vậy mà ngon đến lạ lùng. Ăn xong, chúng tôi xúng xính đồ mới đi chơi xuân trong khi mẹ tôi chuẩn bị làm món chay cho cả nhà dùng bữa trưa. Nồi thịt kho tàu, nồi măng hầm chân giò, thịt đông và cả giò chả… được mẹ cất cẩn thận vì sợ để chúng tôi thấy lại thèm ăn mặn. Món chay mẹ làm không cầu kỳ, chỉ đơn giản là đâu hũ kho tương, nấm xào sả ớt, rau củ thập cẩm luộc chấm cùng chao mà cả nhà ăn lấy ăn để. Vừa ăn, chúng tôi cảm nhận sự mộc mạc, thanh đạm trong từng món khi mà trước đó một ngày đã dùng thịt cá ề hề.

Đậu hũ kho tương

Chúng tôi ăn chay thì không sao chứ mấy đứa cháu cứ than trời vì ăn chay mau đói. May mà có bánh, mứt đầy mâm nên chúng nó đi ra một miếng, đi vào một miếng nên cũng phần nào vơi đi cảm giác thèm đồ mặn. Và như để quên đi cảm giác thèm ăn, chúng nó rủ nhau chơi lô tô, lắc bầu cua, chơi đánh bài… Còn mấy đứa không chơi thì rủ nhau đi xem múa lân, múa rồng ở đầu xóm.

Vui nhất là trong buổi chiều, chị tôi đem nồi thịt đi hâm. Trong lúc hâm, chị cứ ngỡ là ngày thường, quên đi việc ăn chay nên gắp miếng thịt cho vào miệng. Rồi chị sực nhớ ra hôm nay phải ăn chay nên vội nhả miếng thịt ra đất, miệng cứ “mô phật, mô phật” liên tục. Chị nói với mẹ như mếu: “Con cứ tưởng hôm nay là ngày thường, con quên”. Vậy mới thấy, ăn chay trong ngày đầu năm, thiệt không dễ chút nào khi mà xung quanh thịt, cá ê hề.