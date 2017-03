No “cành hông” với canh chua bông so đũa nấu tôm

Canh chua bông so đũa

Buổi sáng, tôi vừa bước ra khu chợ chồm hổm phía sau hẻm nhà, cô bé chuyên bán rau vườn quen thuộc gọi: “Út ơi, hôm nay có mớ bông so đũa tươi ngon em để dành Út nè”. Út là biệt danh mà cô nàng bán rau hay gọi tôi nhất là khi cô ấy có những loại rau ngon và lạ.

Nhìn mớ bông so đũa trắng muốt, bỗng dưng tôi nhớ đến những mùa bông so đũa ở quê ngày xưa. Nhớ cái thuở còn khốn khó, sữa bò như là một loại thức uống xa xỉ, mà khi ấy ông ngoại tôi bệnh không ăn uống được. Bà ngoại tôi liền nuôi một đàn dê để vắt lấy sữa bồi bổ cho ông ngoại, nên dọc theo mé sông phía sau nhà ngoại tôi trồng rất nhiều cây so đũa để lấy lá nuôi dê. Khi gió chướng tràn về, so đũa trổ bông trắng xóa đong đưa trong gió, lũ ong bướm đua nhau lượn lờ, những cánh hoa tàn rơi rụng trôi lả tả dưới làn nước trong veo. Sáng sớm, tôi thích ra ngắm khung cảnh thanh bình nơi đây. Hôm nào nhà “bí” đồ ăn, má kêu tôi xách rổ và cái cù nèo ra hái bông so đũa về “chữa cháy”, vừa hái bông vừa tung tăng chơi nhưng chỉ một loáng là đầy ắp một rổ bông so đũa tươi rói.

Bông so đũa

Bông so đũa không những có nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe mà còn chế biến được nhiều món ăn ngon. Bông so đũa xào thịt bò hay luộc chấm nước thịt hoặc cá kho và đặc biệt, mấy ngày ăn chay bông so đũa luộc chấm chao pha thêm chút chanh đường, choa chu ngon “nhức nách”. Sang hơn chút là bông so đũa dùng nấu canh chua, đặc biệt là canh chua tôm nhà tôi ai cũng khoái. Bởi, cái vị nhân nhẫn, giòn giòn lẫn mùi thơm đặc trưng của bông so đũa quyện cùng vị chua của me, vị ngọt của tôm mà cách chế biến lại hết sức đơn giản và nhanh chóng.