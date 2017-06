Sườn non kho tộ: Hao cơm à nghen!

Sườn non kho tộ

Hồi còn nhỏ, vào những ngày mưa dầm ba tôi hay bơi xuồng sang nhà bác Chín chuyên làm nghề giết mổ heo, chia lại mớ sườn non để kho tộ đãi cả nhà. Những bữa ăn có thêm món sườn non kho tộ, bao giờ chị em tôi cũng vét sạch nồi cơm. Có hôm chúng tôi còn giành nhau từng miếng cơm cháy, chan ít nước thịt kho mà nhai ngấu nghiến. Khi tôi lên cấp 3, ba dạy tôi cách kho sườn non vì ba muốn đứa con gái rượu của ba phải biết một món sở trường để sau này còn trổ tài với gia đình chồng. Cho đến giờ, tôi vẫn không quên cách mà ba chỉ tôi làm sườn non kho tộ.

Nguyên liệu:





Sườn non

- Sườn non: 500 gram

- Tỏi: 3 tép

- Hành củ: 2 củ

- Ớt: 2 - 3 trái

- Hành lá

- Gia vị: Đường, nước mắm, tiêu, dầu ăn, bột ngọt, nước màu...

Cách làm:





Sườn non chặt miếng vừa ăn

- Sườn non rửa sạch, chặt miếng vừa ăn