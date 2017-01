Tự làm cơm lam ngon tuyệt cho những chuyến xuyên rừng

- Cho gạo nếp đã được trộn vào ống nứa, chú ý không được nén gạo chặt, không trống ống xuống quá mạnh (tránh ống bị bể khi gạo sôi lên và nở). Cho gạo nếp vào ống và để dư 20cm để đổ nước vào.

- Đun cho than hồng, cho ống cơm đã được bỏ gạo, nước lên trên than để nướng (không cho lửa cháy ống, cơm được nướng bằng than và chín bằng nhiệt của than) vừa nướng vừa quay ống, không để ống cháy. Khi nhiệt đã đủ, cơm sôi (hơi bốc ra nhiều, có tiếng sôi) để cơm sôi khoảng 2 phút sau đó đảo ngược đầu ống cơm (dùng lá chuối, lá tre, nứa…bít miệng ống lại) và tiếp tục nướng, quay đến khi cơm chín là dùng được.

Món cơm lam dùng nóng với thịt nướng sẽ rất ngon

Món cơm lam dùng nóng với thịt nướng hay gà nướng thì không gì ngon bằng. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời.