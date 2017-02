Những điều cha mẹ không nên nói với con cái

Không đổ lỗi

Không có người cha mẹ nào hoàn hảo. Cuộc sống đôi khi căng thẳng đến mức chúng ta thường đổ lỗi một phần những rắc rối lên đầu con trẻ. Nếu nhà cửa không gọn gàng, đó là do lũ trẻ bày ra. Nếu điểm học của con không tốt, đó là do con lười biếng. Nếu bạn làm hỏng một nồi canh, đó là do bọn trẻ cãi nhau khiến bạn phải mất thời gian xử lý… Lũ trẻ đương nhiên chịu một phần trách nhiệm nhưng điều đó không có nghĩa mọi sai lầm, mệt mỏi đều do chúng gây ra. Học cách xử lý các tình huống một cách hợp lý thì cuộc sống của bạn cũng nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều.

Không so sánh

Con bạn đã cố gắng để có được dù chỉ là một chút sự chú ý của bạn mỗi ngày. Khi bạn so sánh bằng cách sử dụng các cụm từ như "anh của con học giỏi hơn con”, “con cô làm cùng với mẹ biết điều hơn con rất nhiều”, hay “con nhìn cô bé kia xem, tại sao con không thể ăn uống gọn gàng được một phần như thế?”,… cái tôi của con bạn đang bị phá hoại. Và khi điều này xảy ra, lòng tự trọng bị giảm sút và sự nổi loạn bén rễ trong suy nghĩ của bọn trẻ. Nó không chỉ đúng với những đứa trẻ con mà còn đúng với lứa tuổi thiếu niên và cả người đã trưởng thành.

“Con chậm chạp như rùa, con ngu như bò, con phá phách như con khỉ con…”

Có bao nhiêu cách cha mẹ so sánh con mình khi bạn không hài lòng? Tất cả điều này dẫn đến một điều: trẻ em sẽ cảm thấy bối rối về chính bản thân mình, nó sẽ cảm nhận được một điều rằng mình là một món đồ chơi, và người ta có thể làm tất cả mọi điều người ta muốn với nó. Vào lúc bắt đầu của cuộc đời, con bạn sẽ tiếp nhận mọi điều người khác nói mà không có suy nghĩ riêng của mình, chúng tin cậy vào bạn 100%. Thay vì nói với con rằng nó là một kẻ ngốc, hãy nói “Để mẹ giúp con, để mẹ giải thích cho con nhé” và con sẽ vui với điều đó.

“Con rất là...”