Điêu đứng trước vẻ đẹp 10 hồ núi lửa đẹp ngất ngây

Hồ Taupo trên đảo North ở New Zealand có diện tích bề mặt lên tới 616 km2, với điểm sâu nhất lên 186m. Hồ được hình thành do hoạt động núi lửa cách đây 26.500 năm và hiện đường cung cấp nước từ sông Waikato, con sông dài nhất ở New Zealand.