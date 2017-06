Tahoe – hồ nước 2 triệu năm tuổi ở Mỹ

Năm 1951, hồ Tahoe là nơi diễn ra câu chuyện tình lãng mạn trên màn bạc của hai huyền thoại điện ảnh – Elizabeth Taylor và Montgomery Clift – trong bộ phim tình cảm A Place in the Sun. Tới năm 1974, bộ phim Bố già phần 2 (The Godfather Part II) cũng có rất nhiều cảnh quan trọng tại khu nhà nghỉ dưỡng Fleur de Lac nằm bên bờ phía Tây California của hồ Tahoe. Ảnh: Laketahoe.