Trải nghiệm Tết Nguyên đán tại một số quốc gia gần Việt Nam

Món ăn truyền thông ngày tết Mông Cổ là bánh nhân thịt cừu, còn gọi là buuz. Các món ăn trong Tết Nguyên đán ở Mông Cổ cũng khác so với các nước khác, bao gồm thịt cừu, thịt bò, mỳ vằn thắn, sữa ngựa lên men và sữa dê. Đặc biệt, các gia đình Mông Cổ luôn để sẵn đồ ăn trong nhà. Dù chủ nhà vắng mặt, khách đi đường vẫn có thể dùng bữa, sau đó để lại tiền cảm ơn hoặc dấu hiệu cho gia đình.

Thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) cũng là nơi đáng tới vào thời điểm này, với lễ hội băng - văn hóa đặc trưng của địa phương. Ngoài ra, du khách có thể tới thành phố hoa Quảng Châu, nơi nổi tiếng với hội chợ hoa ngày tết, thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch nước ngoài. Khách tới hội chợ thường được tặng phong bao lì xì màu đỏ, tượng trưng cho lời chúc may mắn đầu năm.

Tết Nguyên đán là dịp lễ hội quan trọng nhất trong năm tại Trung Quốc. Không khí khắp nơi đều vui vẻ, náo nhiệt, nhiều phong tục và lễ hội thú vị được tổ chức. Do vị trí địa lý gần gũi, Tết cổ truyền của Trung Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng.

Du khách có nhiều lựa chọn tham quan thích hợp với dịp Tết ngay tại thủ đô Seoul như cung điện Gyeongbokgung, làng cổ Hanok, Bảo tàng Lịch sử Seoul, Miếu thờ Hoàng gia Jongmyo...

Nhật Bản

Nếu du khách muốn thử tận hưởng một cái tết không ồn ào, trầm lắng và suy tư hơn, Nhật Bản chính là địa điểm thích hợp.

Trước đây Nhật Bản cũng ăn Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, từ năm 1873 đến nay, người Nhật chuyển sang đón năm mới vào ngày 1-1 Dương lịch nhằm tiết kiệm thời gian và tăng lợi ích kinh tế. Mặc dù vậy, Tết của người Nhật Bản vẫn giữ được những nét truyền thống, không bị mai một theo thời gian.

Trong đêm giao thừa, du khách có thể thử ăn mì sợi dài toshikoshi-soba giống như người Nhật, sau đó tới thăm một ngôi đền hoặc chùa để cầu nguyện, uống rượu amazake được phát cho đám đông tại các đền thờ Thần đạo Shinto, rút quẻ đầu năm. Một số đền chùa nổi tiếng ở Nhật Bản dịp tết là đền Thiên Hoàng Minh Trị ở Tokyo, đền Fushimi Inari Taisha ở Kyoto, Sumiyoshi Taisha ở Osaka...

Giải đấu vật truyền thống đầu năm được tổ chức tại đền Thiên Hoàng Minh Trị ở Tokyo. Ảnh: Zimbio.

Một số vật phẩm có thể mua làm quà như bùa may mắn, thiệp mừng năm mới. Tấm bưu thiếp của Nhật Bản thậm chí có in dãy số dự bốc thăm may mắn đầu năm, với giải thưởng là tiền mặt hoặc đặc sản địa phương.

Một mặt hàng tết khác là fukubukuro, có nghĩa là túi may mắn, bên trong chứa một món đồ bất kỳ. Giá của fukubukuro thường rẻ hơn so với mặt hàng trong túi. Nhiều cửa hàng tại Nhật Bản cũng có chương trình giảm giá nhân dịp năm mới.