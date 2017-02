Trải nghiệm Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Phước. Với diện tích khoảng 25.776 ha nơi đây là khu vực chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng Nam Bộ là nơi bảo tồn nguồn ghen quý hiếm của hệ động thực vật, bảo vệ các công trình thủy điện Cần Đơn, Sóc Phu Miêng phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

Tham quan phòng tiêu bản động thực vật

Với 1.117 loài thực vật thuộc 475 chi, 127 họ, thuộc 62 bộ của 5 ngành thực vật hiện có tại vườn, trong đó có nhiều loài nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Ngoài các tiêu bản thực vật, du khách còn được tìm hiểu về một số loài động vật tại phòng tiêu bản như bò tót, chà vá chân đen, tiêu bản các loài cá, bướm, các loài lưỡng cư, bò sát…

Một góc phòng mẫu tiêu bản động thực vật

Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật

Với chức năng cứu hộ, bảo tồn các loài động thực vật hoang dã, đến tham quan khu vực này, du khách được tận mắt xem những loài thú, cùng cho thú ăn, chụp ảnh và tìm hiểu tập tính của các loài thú quý hiếm như vượn đen má vàng, chà vá chân đen, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, công, rùa núi vàng, cua đinh, trăn gấm, kỳ đà vân, chồn hương, heo rừng, hươu, nai, cheo...

Tham quan khu cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật

Ngắm những loài lan lạ

Vườn quy tập lan được xây dựng nhằm bảo tồn và nhân giống các loại lan rừng của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. Tham quan vườn lan, du khách cùng ngắm những loài lan lạ, cảm nhận hương thơm tinh khiết của những loài hoa này và đặc biệt được hướng dẫn cách phân biệt, nhận diện một số loài hoa lan.

Những loài lan ở vườn

Dừng chân ở thác Đắk Mai

Thác Đắk Mai nằm cách vườn 6km, là một kiệt tác của thiên nhiên nơi đây. Thác có chiều rộng khoảng 15m, cao khoảng 10m, lòng thác rộng chừng 300m2 là một hồ bơi lý tưởng cho du khách khi dừng chân. Đặc biệt thác có 2 hang động và giữa 2 hang động ấy có một dòng nước xoáy chảy xuống rất đẹp.

Thác Đắk Mai cũng là một di tích lịch sử của tỉnh Bình Phước. Nơi đây từng là căn cứ của Ban an ninh khu 10 vốn là lực lượng tiền thân của Công an tỉnh Bình Phước ngày nay.