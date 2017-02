Vẻ đẹp thiên đường của New Zealand

Nhiếp ảnh gia Akhil Suhas, người New Zealand đã dành 6 tháng trong bộ trang phục Gandalf để thực hiện bộ ảnh để đời về cảnh đẹp như bồng lai tiên cảnh nơi đây. Các bạn có biết trang phục Gandalf là của ai không? Đó là trang phục của pháp sư Gandalf đầy tài năng trong bộ phim nổi tiếng “Chúa tể của những chiếc nhẫn” của đạo diễn lừng danh Peter Jackson.

"Tôi đã xem bộ phim này đến 5 lần và quyết tâm thực hiện bộ ảnh có dáng dấp của Gandalf trong những bức ảnh, để tạo dấu ấn riêng trong đời nhiếp ảnh của mình. Nếu các bạn đã từng xem qua bộ phim chúa tể chiếc nhẫn, ắt hẳn sẽ không thể nào quên được những cảnh đẹp mê hoặc như hút hồn lòng người trước vẻ kỳ bí, thoáng đãng, vĩnh cửu của núi rừng hòa quyện với mây trời, biển xanh nơi đây. Tôi chỉ biết thốt lên rằng, thật tuyệt vời". Ông Akhil Suhas, chia sẻ.

Lúc đầu, Akhil Suhas đã cố gắng tự chụp ảnh, nhưng điều đó thật không dễ dàng. Ông đã gặp không ít trở ngại. Ông liền nảy ra ý tưởng, trao đổi với những người mà ông gặp trên đường để đóng vai pháp sư Gandalf. Đáng ngạc nhiên, mọi người đồng ý. 6 tháng đi khắp nơi trên đất nước xinh đẹp New Zealand để chụp ảnh với mọi người trong bộ trang phục Gandalf, đó là những trải nghiệm cực kỳ thú vị về vẻ đẹp như thiên đường của New Zealand với ông. Do vậy, ông đã thực hiện thành công và hoàn hảo nhất bộ ảnh ngoài sức mong đợi.

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh có vẻ đẹp thiên đường. Phải chăng cảnh quan nơi đây đã một phần làm nên thành công của bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" lẫy lừng một thời.