Câu được cá chép lớn nhất nước Anh bằng chocolate trắng

Nigel Ludbrook, 49 tuổi, đã câu được cá chép nặng 31 kg trong chuyến đi câu 2 ngày ở Holme Fen, Colne, Cambridgeshire, theo Carpfeed.

Con vật với kích thước khổng lồ được câu bằng mồi làm từ chocolate trắng trộn cùng cá chim.

"Khi nó mới cắn câu, tôi có thể nói đó là một con cá khá lớn nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại có kích thước to đến vậy. Lôi được nó lên khỏi mặt nước, tôi rất sốc. Thành thật mà nói tôi run đến độ toát mồ hôi. Con cá chép to nhất tôi từng câu nặng khoảng 15kg. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con cá chép nào to như con này trước đó".