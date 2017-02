7 lý do khiến một số người thích đùa giỡn tình cảm

Những người thích "chơi đùa" với trái tim coi việc đùa giỡn tình cảm là niềm vui thú. Nhiều khi bạn tự hỏi, có nhiều cách để tạo niềm vui một cách lành mạnh cho cuộc sống, tại sao họ lại ích kỷ chọn niềm vui này để làm đau người khác?

Lý do thứ nhất: Những người thích đùa giỡn tình cảm của người khác có thể là trong sâu thẳm con người họ có những nỗi đau khổ và bất an riêng. Họ cảm thấy tốt hơn khi thu hút, chinh phục người mới và chơi đùa với cảm xúc của người khác. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là một hội chứng rối loạn và điều cần làm là phải khiến họ không còn bất an.

Lý do thứ 2: Một người bị ám ảnh về sự khao khát tình yêu cũng sẽ cố gắng để thu hút nhiều người vào cùng một thời điểm. Đó là một nỗ lực tuyệt vọng của họ để có được tình yêu. Nhu cầu của họ đối với tình yêu là rất lớn và vô cùng khó để khiến họ hài lòng trong một mối quan hệ.

Chính bởi tuổi thơ buồn hoặc do đã trải qua cú sốc, những thất vọng quá lớn trước đó khiến họ thấy tuyệt vọng trong tình yêu.

Lý do thứ 3: Một số người muốn luôn có người khen rằng họ hấp dẫn đến mức nào và một số người thì không thể khiến họ thỏa mãn nên họ cảm thấy tốt hơn khi có nhiều đối tượng để luôn nhận được những lời khen.

Lý do thứ 4: Nỗi sợ hãi bị ràng buộc, sợ các mối quan hệ lâu dài cũng khiến những người thích trêu đùa với trái tim mọi người tiếp tục tìm đến những đối tượng khác của mình.

Lý do thứ 5: Việc chờ đợi sự xác nhận và đồng ý cho một mối quan hệ có thể khiến một số người khao khát tìm kiếm một chuỗi những mối quan hệ tương tự.