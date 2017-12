Vét nồi với sườn non rim mật ong

Sườn non có gân giòn giòn, nhai xực xực là món mà gia đình bé nhỏ của tôi rất khoái. Từ sườn non tôi có thể chế biến ra cả chục món ăn như sườn kho tiêu, nấu đậu, nướng, nấu canh… Món nào cũng được ông xã và thằng nhóc tấm tắc khen ngon. Nhưng ăn hoài những món quen thuộc rồi cũng ngán, để đổi khẩu vị cho cả nhà, tôi cho thêm vào thực đơn món sườn non rim mật ong để bữa cơm gia đình được phong phú.



Dưới đây là cách chế biến:

Nguyên liệu: 500g sườn, cắt miếng vừa ăn. Bạn nên mau loại sườn có gân non để ăn đỡ ngán. 1 muỗng cà phê mật ong, nước mắm, dầu hào, ít hạt tiêu, ớt bột, tép tỏi, củ hành.

Sườn non với những miếng gân giòn giòn

Chế biến: Sườn non mua về rửa sạch rồi luộc sơ cho sạch, sau đó vợt ra để ráo.

Cho hành rỏi băm, nước mắm, bột nêm vào tô sườn trộn đều, để trong vòng 30 phút cho sườn ngấm gia vị.

Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào chiên sườn non đã ướp, trở đều các mặt sườn, đến khi thấy vàng thì chắt dầu ra bát.