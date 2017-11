Tâm sự của cô gái “bất đắc dĩ” trở thành kẻ thứ 3

Ngoài giờ gặp nhau ở công ty, đêm về anh lại nhắn tin hoặc gọi điện facetime đến sáng. Thử hỏi nếu người đàn ông đã có gia đình, liệu anh ấy có dám làm điều đó mỗi ngày hay không. Do vậy mà tôi chắc chắn rằng anh vẫn chưa vợ và đang yêu tôi tha thiết. Anh còn dẫn tôi về nhà anh chơi và mời anh chị tôi cùng đến ăn tối và xin phép quen tôi, còn nói sẽ cưới tôi…

Anh lớn hơn tôi đến 15 tuổi, nên rất biết cách để chiều chuộng và yêu thương tôi. Anh dẫn tôi đi chơi đi ăn uống cùng nhân viên, với đối tác anh đều giới thiệu tôi là bạn gái và vợ sắp cưới, nên tôi nghĩ rằng anh vẫn còn độc thân và chưa vợ. Mọi người không thể hiểu được tâm trạng hạnh phúc, sung sướng của một cô gái trẻ người non dạ như tôi lúc ấy.

Không biết tôi may mắn, giỏi giang hay tôi quá xinh đẹp nên mọi việc đến với tôi rất thuận lợi, được sếp ưu ái cầm tay chỉ việc và hỗ trợ hết mình. Sau thời gian thì tình cảm tôi và sếp trở nên thân thiết hơn, anh nói tôi con gái đi làm xa nguy hiểm lại bất tiện, tiện đường anh đi làm, anh ghé chở tôi đi và về mỗi ngày.

Tôi liền điện thoại cho anh, thì anh lại trấn an tôi bằng cách: "Đó là cô bạn gái cũ, chia tay đã khá lâu, nhưng cô ấy còn yêu anh, nên tìm mọi cách để phá…". Thật sự tôi không hiểu, anh nghĩ tôi ngờ nghệch đến nỗi không nhận ra điều gì đang xảy ra hay sao mà vẫn cố lừa tôi và nói rằng: "Lúc trước anh bị ăn ốc đổ vỏ và anh chưa từng kết hôn, cô ta nói thế mà em cũng tin sao".

Thật sự lúc đó tôi rất rối và không biết tin ai. Tôi đã tìm gặp những người làm cùng công ty để tìm hiểu nhưng họ không cho tôi biết manh mối nào về đời tư của anh. Mấy ngày liền tôi không vào công ty, xui khiến thế nào cô bạn gái làm tiếp tân tại công ty gởi tài liệu nhờ tôi dịch giùm, nhờ có vậy tôi mới có cơ hội chia sẻ về câu chuyện của mình, và chỉ đến khi thấy tôi khóc thì cô ấy mới kể sự thật về anh. Cô ấy cho rằng từ lúc tôi vào công ty cho đến thời điểm này, ai cũng ghét, xa lánh tôi vì họ cho rằng tôi là kẻ thứ 3 đang xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình anh.

Tôi như sụp đổ hoàn toàn, tôi chới với như một người đang đuối nước giữa dòng. Sau đó, tôi tìm mọi cách cắt đứt liên lạc với anh, cho dù anh cố níu kéo, đứng cả ngày chỉ đợi gặp tôi nói lời xin lỗi nhưng tôi vẫn làm ngơ. Tôi không hề muốn phá vỡ hạnh phúc của ai, cũng không hề muốn tôi là con giáp thứ 13 mà người đời nguyền rủa. Trong trường hợp này, tôi chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ của một người đàn ông trăng hoa mà thôi.

Giá như trước khi đến với anh, tôi nên tỉnh táo và tìm hiểu kỹ hơn thì không đến nỗi phải bẽ bàng, cay đắng như hiện nay. Nhưng thà muộn còn hơn không.

Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng, nếu lúc ấy chị vợ hack facebook rủ tôi đi khách sạn, nếu lúc đó tôi đồng ý thì chắc chắc tôi không còn ngồi đây để viết lên những cảm nghĩ này mà bị tóm đánh ghen đến sứt đầu mẻ trán, hoặc bị lột đồ rồi quay clip tung lên mạng… Lúc đó, mọi người sẽ có dịp hô hoán lên tôi là con giáp thứ 13, kẻ xấu xa giựt chồng người khác. Mà đâu biết rằng, tôi mới là nạn nhân của những ông chồng trăng hoa, chán cơm thèm phở.

Cho nên các chị đừng nghĩ rằng tất cả lỗi là do người thứ ba, chẳng qua là do chồng các chị quá khôn ngoan, luôn ngụy trang bằng một vỏ bọc quá hoàn hảo để đánh lừa các cô gái nhẹ dạ, cả tin. Do vậy, trước khi "đánh ghen" các chị phải coi lại chồng mình có thật sự tốt, "ngoan" hay chưa rồi hãy phán xét ai đó, vì nếu người phụ nữ tự trọng họ sẽ không bao giờ làm kẻ thứ 3 để phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.