Tôi sợ em, người đàn bà "khát tình"

Khi gặp em, tôi đã nghĩ mình là người đàn ông may mắn, hạnh phúc nhất. Em là mẫu phụ nữ hiện đại vừa trẻ đẹp, thông minh và đặc biệt em rất biết cách lấy lòng người khác, biết họ cần gì và muốn gì. Ngoài những gì rất phụ nữ của em, em còn một đặc điểm nổi bật mà tôi nghĩ tất cả các đàn ông trên đời này đều phải say mê em, đó là em rất biết cách chiều họ, em tỏ ra rất am tường và điêu luyện.



Ảnh minh họa

Lúc quen em, tính cách em phóng khoáng đến nỗi, tôi chỉ nghĩ có thể làm người tình của nhau, chứ em quá xinh đẹp, quá nổi bật thì không thể làm vợ tôi được, vì tôi sợ với tính cách sôi nổi, trẻ trung của em khi cưới về tôi sợ không sớm thì muộn em ũng ngoại tình. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng yêu em nhiều hơn, như tôi đã nói ở đầu, em rất biết cách lấy lòng người khác và chiều chuộng đối tác của mình một cách cuồng nhiệt.



Khi đã chính thức là người đàn ông của em, nhưng tôi vẫn rất lo lắng vì xung quanh em luôn có nhiều vệ tinh theo đuổi, có nhiều lúc em khiến tôi nổi cơn ghen một cách cuồng dại.

Muốn để em là người đàn bà, là vật sở hữu của riêng tôi vì không muốn bất kỳ người đàn ông nào dòm ngó đến em nữa, tôi đã đưa nàng về dinh trong sự ngưỡng mộ và ghen tỵ của bạn bè, đồng nghiệp.

Sau cưới, hạnh phúc càng nhân đôi khi vợ sinh cho tôi một cô công chúa xinh đẹp giống em như đúc. Phải nói là bình thường em đã xinh đẹp, nhưng sau khi sinh con, em càng hấp dẫn và quyến rũ hơn trước rất nhiều, nên tôi càng yêu và chiều chuộng em hơn vì tôi sợ mất em...

Để có tiền lo cho em và con, tôi phải mạo hiểm đầu tư thêm nhiều kênh khác nhau cho công ty, như ngoài việc kinh doanh về bất động sản, kênh đầu tư rất hiệu quả của tôi trước đây, thì tôi lại đầu tư thêm về du lịch, chuỗi nhà hàng… Do đầu tư dàn trải, thiếu kinh nghiệm, sự nghiệp tôi như tuột dốc không phanh.

Do áp lực về công việc, gánh nặng về kinh tế nên sau này tôi ít có thời gian để chăm sóc, quan tâm em nhiều hơn thì em lại gắt gỏng khó chịu, nói tôi thay lòng đổi dạ, nhưng em đâu hiểu rằng tôi đang rất mệt mỏi để tìm cách vực dậy công ty như ngàn cân treo sợi tóc.