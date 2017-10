Nơi phụ nữ to béo mới là chuẩn mực cái đẹp và dễ lấy chồng

Trong khi ở nhiều quốc gia, thân hình to béo phì nộn bị coi là nỗi ám ảnh, thì các thiếu nữ người Mauritania lại cố ăn thật nhiều để sở hữu cơ thể mập mạp mới mong có tấm chồng tốt. Đàn ông tại đây quan niệm rằng, phụ nữ to béo mới đẹp. Họ thích những cô gái có cả 3 vòng đầy đặn, bụng ngấn mỡ, bắp đùi to và gương mặt lớn.

Tại Mauritania, phụ nữ to béo mới đẹp

Mauritania là quốc gia nằm giữa tây Sahara và Senegal, thuộc Tây Phi. Đất nước này từng trải qua nhiều biến cố về thiếu hụt lương thực trong lịch sử nên béo phì trở thành biểu tượng của vẻ đẹp. Một cơ thể mập mạp to lớn thể hiện sự giàu có và có thanh thế.

Các bé gái bị ép ăn, nếu không sẽ chịu hình phạt

Chính từ quan niệm này, những thiếu nữ có thân hình gày gò ốm yếu thậm chí khó lấy chồng. Để tìm được người chồng ưng ý, các cô gái Mauritania sớm phải trải qua quá trình “vỗ béo” ngay từ nhỏ. Đây cũng là tục lệ “độc nhất vô nhị” trên thế giới.

Một thiếu nữ trong "trại vỗ béo"

“Trại vỗ béo” là nơi tập hợp các em bé gái. Tại đây, các bé phải tiêu thụ hàng ngày lượng thức ăn khổng lồ. Một ngày ăn điển hình có thể kể tới 2 kg kê trộn bơ và cả chục lít sữa dê. Như vậy, có thể nói, trung bình mỗi ngày các bé bị “nhồi” khoảng 16,000 calorie, trong khi đó con số nên hấp thụ chỉ khoảng 2000 calorie.