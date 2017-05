Con dâu đòi ly hôn vì con trai tôi vô sinh

Ảnh minh họa

Cuối tuần rồi tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã của con trai tôi và cô con dâu. Hai đứa không những la hét, xô xát mà còn có cả những âm thanh như đập phá đồ đạc.



Lúc đầu vợ chồng tôi dự định sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của các con, nhưng có thể sự việc đã đi quá đà, chúng tôi đành phải mở cửa phòng bước vào. Trước mắt chúng tôi căn phòng bề bộn quần áo vương vãi, bàn ghế ngã nghiêng và cả cái ti vi mới mua cũng bị đập nát.

Vừa thấy tôi, cô con dâu chỉ tay vào con trai tôi và nói: "Lâu nay con bị áp lực từ gia đình dòng họ chồng về việc sinh con, nhưng bây giờ con có thể nói cho ba mẹ biết lý do. Lỗi không phải do con, mà do anh ấy, anh ấy bị vô sinh, không có khả năng làm cha. Không những vậy, anh ấy đã không làm tròn bổn phận của một người chồng khi suốt ngày lăng nhăng bên ngoài, cặp kè hết cô này đến cô khác. Ba mẹ đề nghị khi nào chúng con có con, sẽ giao công ty cho chúng con tự quản, nhưng đã bao nhiêu năm con cố gắng vì cái gia đình này, nhưng cuối cùng con có được gì cơ chứ? Con chịu hết nổi rồi". Vừa nói xong, cô con dâu mở tủ lấy tờ đơn ly hôn đã ký sẵn và chìa ra trước mặt con trai tôi. Người làm cha mẹ, khi nhìn thấy cảnh đó sao tránh không khỏi đau lòng, xót xa.

Sau đó 2 ngày thì cô con dâu yêu quý của tôi bỏ nhà đi chơi cùng bạn bè và không quan tâm gì đến cảm xúc của con trai tôi. Trước khi đi, cô ta cũng không xin phép vợ chồng tôi một tiếng...