Mệt mỏi khi chồng nghi ngờ tôi giấu tiền cho trai

Ảnh minh họa

Tôi vừa sinh con đầu lòng được hơn 9 tháng tuổi, chồng đi làm công nhân, mỗi tháng anh đưa tôi 1,5 triệu đồng để lo chi phí trong nhà như tiền ăn, bỉm, sữa… Hôm nào con bệnh tôi phải đi vay mượn để có tiền khám chữa bệnh hoặc mua thuốc cho con. Tôi biết chồng đi làm cực khổ, nên mọi sinh hoạt trong gia đình tôi đều chi tiêu hạn chế đến mức tối thiểu, tuy nhiên có tiết kiệm thế nào, tôi cũng bị thiếu trước hụt sau.



Chồng tôi dạo này thường xuyên hay đánh tôi vì anh nói tôi giấu tiền. Lúc tôi vừa đi chợ về đến nhà, anh hỏi tiền để đi dự tiệc thôi nôi con của bạn, tôi nói không có thì anh lập tức túm tóc, kê gối vào đầu và đánh tôi tới tấp, con gái tôi rất sợ hãi, khóc ré lên.

Tôi ôm con gái vào lòng, dỗ mãi con mới chịu nín khóc. Sau đó, anh mở tủ, tìm trong giỏ xách của tôi, anh lấy ra được 500.000 đồng. Anh như một con thú hoang lồng lộn và gầm lên từng tiếng: "Mày dám giấu tiền bỏ túi riêng à, tao đi làm cực khổ để nuôi mẹ con mày, mày không biết thương chồng, lại còn giấu tiền cho ai, hay mày đang nuôi trai". Tôi cũng đã cố giải thích rằng, số tiền 500.000 mà anh tìm thấy trong túi xách là do tôi mượn được của dì Hai xóm dưới để ngày mai tôi dẫn con đi khám bệnh, vì con bệnh mấy ngày nay, mua thuốc ở ngoài nhà thuốc uống hoài không hết sốt và ho. Nhưng tôi có nói thế nào anh cũng không nghe, anh cho rằng tôi biển thủ tiền để cho gia đình tôi hoặc nuôi trai.

Mặt anh đỏ phừng phừng, hừng hực sát khí, anh giật con trên tay tôi khi bé đang khóc rống lên vì sợ hãi để sang một bên và anh đánh vào người tôi tới tấp một cách không thương tiếc, cũng may lúc đó hàng xóm thấy tôi khóc và la to họ chạy báo công an, lúc đó tôi mới thoát được.

Sau lần đó, anh không đưa tiền tôi như trước, mỗi ngày anh phát tiền để tôi đi chợ, anh ta còn yêu cầu tôi ghi lại giá tiền của từng món hàng và báo lại cho anh mỗi tối. Anh càng ngày càng coi thường tôi, tôi làm gì cũng bị mẹ chồng soi mói, hùa theo anh mà chê tôi một cách thậm tệ. Trong gia đình, tôi không có tiếng nói, ai cũng coi thường, tôi sống lặng lẽ, u uất đến muốn trầm cảm.