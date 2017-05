Nợ nần chồng chất vì sai lầm của vợ

Vợ tôi vốn có chút nhan sắc, cộng với tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh nên cô ấy ngày càng xinh đẹp ra. Tôi biết có rất nhiều anh ngấp nghé đến vợ tôi, vì tôi thường xuyên vắng nhà, nhưng tôi biết cô ấy rất yêu tôi, nên tôi an tâm vì điều đó. Tôi chắc chắn điều này, bởi vì ngày xưa biết bao chàng trai giàu có xếp hàng để được cái gật đầu của cô ấy, nhưng cô ấy lại không ngó ngàng đến, lại lẽo đẽo theo tôi trong khi nhà tôi nghèo rớt mồng tơi.

Tôi chưa biết chuyện gì, thì chú Năm hàng xóm lắc đầu nói: "Con về nhanh lên, xem vợ con nó thế nào. Hiền thế mà cho vay thế nào được, người ta dụ rồi giựt tiền hết là cái chắc rồi". Chú Năm vừa nói dứt câu thì tôi đã tiên đoán được tai họa đang ập xuống gia đình tôi rồi.

Tôi chạy nhanh về nhà, thì hỡi ôi đồ đạc trong nhà tung tóe, còn vợ tôi chỉ đứng đó khóc lóc. Thấy tôi, mấy tên mặt rô đến túm cổ áo rồi quát: "Tôi hẹn ông trong 1 tuần, nếu vợ ông không trả cả vốn lẫn lãi cho tôi thì chỉ có nước chết". Tôi phải đứng ra năn nỉ muốn gãy lưỡi, họ mới kéo nhau về hết.

Lúc này vợ tôi mới quỳ xuống van xin tôi tha thứ, và nghĩ cách cứu cô ấy. Cô ấy kể lúc đầu thấy tiền sáng mắt, cứ nghĩ cho vay sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng do cô ấy quá hiền nên nhiều người vay không trả lãi lẫn vốn. Cô ấy lại nghe lời ngon ngọt, đi vay của người khác với lãi suất cao, vô tình lãi mẹ đẻ lãi con, rồi tiền thâm hụt. Cũng may cô ấy chưa nghĩ đến cầm cố căn nhà để cho vay, chứ không thì nguy to.

Ông bà nói không sai "tham thì thâm" có nhiều tiền, lại muốn có nữa. Lòng tham của con người là vô đáy. Mới nửa tháng tôi ở nhà đã chứng kiến nhiều người tới chửi bới, đập phá thật sự tôi chịu hết xiết. Giá như khi bắt đầu làm công việc này, cô ấy nên bàn với tôi có phải hay hơn không, đằng này cô ấy tự ý làm để rồi phải trả giá quá đắt.

Gia đình tôi từ chỗ có cơ ngơi bề thế nhất làng, nay phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất, tôi dự định sẽ bán căn nhà để lo trả hết tiền và đi nơi khác sinh sống, nhưng lại thấy thật xót xa, vì mấy đời gia đình tôi đã ở nơi này. Trước khi mất, ba tôi cũng không quên dặn dò, có ra sao thì cũng không được bán nhà , mà phải cố gắng bằng mọi giá. Nhưng tôi đã hết cách, tôi phải làm sao đây?