Kiên Nam Land hưởng ứng phong trào thể thao và lan tỏa cộng đồng sống khỏe

Ngày 22-11 vừa qua, Kiên Nam Land chính thức đồng hành với vai trò Nhà Tài trợ Kim Cương tại giải đấu Celebrity Pickleball Championship Season 2, sự kiện thể thao giải trí thu hút đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng và công chúng yêu thể thao.





Ngày thi đấu chính thức diễn ra tại cụm 18 sân VPP (Vietnam Pickleball Playground), số 16 đường 18E Cộng Hòa, Tân Bình, TPHCM, thu hút hơn 200 khán giả trực tiếp và đông đảo người hâm mộ theo dõi qua các kênh trực tuyến. Không khí tại sự kiện ngập tràn năng lượng và sự hứng khởi, khi các nghệ sĩ và người nổi tiếng cùng khán giả tham gia trải nghiệm môn thể thao trẻ trung, năng động và dễ tiếp cận.

Pickleball, với tính tương tác cao và kết hợp yếu tố giải trí, đã trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ, khán giả và cộng đồng, giúp mọi người cùng rèn luyện thể chất, tăng cường tinh thần đồng đội và lan tỏa lối sống khỏe mạnh. Đây cũng là lý do giải đấu nhận được sự quan tâm lớn và tạo nên những khoảnh khắc sống động, đầy cảm hứng cho cộng đồng yêu thể thao.

Celebrity Pickleball Championship – sân chơi của những ngôi sao

Season 2 của Celebrity Pickleball Championship quy tụ hơn 50 nghệ sĩ và KOLs nổi bật, bao gồm các diễn viên như Chi Bảo, Minh Hằng, Kim Lý, ca sĩ Cường Seven, Tronie Ngô, Jaykii, người đẹp Kiều Duy, Vũ Thuý Quỳnh, Hồng Hạnh, Ngọc Hằng, Cẩm Ly, cùng người mẫu Hương Giang, Hoàng Nghĩa và vận động viên chuyên nghiệp Sophia Phương Anh, Tâm Ken.

Giải đấu được khởi động từ ngày 11-11, trải qua các buổi tập luyện kéo dài từ 12 đến 21-11, tạo nên hành trình sôi động, giàu năng lượng và kịch tính. Ngày 22-11, các trận đấu chính thức diễn ra gay cấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trực tiếp và cộng đồng mạng. Đây là một trong những giải đấu Pickleball có quy mô lớn nhất năm 2025, vừa giải trí, vừa nâng cao nhận thức về thể thao và sức khỏe.

Kiên Nam Land – lan tỏa giá trị bền vững qua thể thao

Sự đồng hành của Kiên Nam Land tại giải đấu là minh chứng rõ ràng cho triết lý hoạt động hướng tới cộng đồng, sức khỏe và giá trị bền vững. Ông Nguyễn Văn Vình– Giám đốc Kinh doanh Kiên Nam Land chia sẻ: "Chúng tôi luôn coi việc kiến tạo giá trị bền vững không chỉ trong bất động sản mà còn trong đời sống xã hội là trọng tâm. Celebrity Pickleball Championship Season 2 là cơ hội để Kiên Nam Land lan tỏa tinh thần ‘Kiên định để kiến tạo’ đến cộng đồng, khuyến khích lối sống năng động, khỏe mạnh và kết nối xã hội".

Qua sự kiện, Kiên Nam Land không chỉ quảng bá hình ảnh thương hiệu mà còn khơi dậy tinh thần rèn luyện, gắn kết cộng đồng và lan tỏa năng lượng tích cực. Môn thể thao Pickleball trở thành cầu nối để nghệ sĩ, khán giả và cộng đồng cùng trải nghiệm, cùng tạo nên một môi trường sống năng động và đầy cảm hứng.

Thương hiệu Kiên Nam Land – vượt ra ngoài bất động sản

Là một trong những đơn vị phát triển và kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu, Kiên Nam Land cung cấp các giải pháp toàn diện từ căn hộ cao cấp, nhà phố, biệt thự đến bất động sản cho thuê. Với triết lý "Thành công của khách hàng là thành công của chúng tôi", thương hiệu luôn coi giá trị cộng đồng và sự phát triển bền vững là trọng tâm trong mọi chiến lược.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp tại TPHCM, Hà Nội và Ninh Thuận, cùng những dự án nổi bật như Vinhomes Green Paradise, Cara World Cam Ranh, Eaton Park, The Prive, Celesta Rise, Essensia Nam Sài Gòn, The Felix, TT Avio, Kiên Nam Land đã khẳng định vị thế là đối tác uy tín, mang lại giá trị toàn diện và trải nghiệm bền vững cho khách hàng.

Việc đồng hành cùng giải đấu Pickleball mùa này chính là bước đi chiến lược, nơi thương hiệu kết hợp kinh doanh và truyền tải thông điệp sống khỏe, gắn kết và bền vững tới cộng đồng.

Truyền cảm hứng và kết nối xã hội

Celebrity Pickleball Championship Season 2 không chỉ là giải đấu thể thao mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng trải nghiệm, cổ vũ và tương tác. Những pha phối hợp ăn ý, những trận đấu căng thẳng, cùng tiếng hò reo của khán giả đã tạo nên một không gian sống động, tràn đầy năng lượng và cảm hứng tích cực.

Kiên Nam Land tận dụng cơ hội này để truyền tải thông điệp sống năng động, rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng và kiến tạo giá trị bền vững, đồng thời củng cố hình ảnh thương hiệu năng động, gần gũi và có trách nhiệm xã hội.

Để tham gia các hoạt động cộng đồng, trải nghiệm phong trào thể thao hoặc nhận tư vấn miễn phí về đầu tư, quản lý và vận hành bất động sản, vui lòng liên hệ: - Email: info@kiennamland.vn - Hotline: 0935 868 669 - Website: kiennamland.vn





