Cưới 7 tháng, “yêu” được… 7 lần

Mỗi khi ở bên anh, tôi luôn nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất, may mắn nhất vì có người yêu hiểu mình, yêu mình, trân trọng mình, muốn giữ trọn ngọn lửa tình yêu ấy cho đêm tân hôn ngọt ngào... Bạn bè tôi, có không ít người sau khi đã cho đi cái ngàn vàng thì bị bạn trai chia tay vì cho rằng họ quá dễ dãi, có cô còn đau đớn, tủi nhục hơn khi chẳng may dính bầu bạn trai không nhìn nhận mà còn nói lời cay đắng rồi quất ngựa truy phong.

Do vậy mà tình yêu chúng tôi rất trong sáng, anh chưa bao giờ dám vượt giới hạn, nhiều lắm chỉ là cái nắm tay hoặc ôm hôn và mọi chuyện dừng lại ở đó.

Cái suy nghĩ ấy đôi khi nó trỗi dậy rất mạnh liệt trong tôi, nhưng anh lại lạnh lùng, hờ hững. Tôi nghĩ với bất kỳ ai, việc ham muốn khi bên cạnh người bạn đời, người mình yêu thương thì quá đỗi bình thường, huống gì chúng tôi còn trẻ, lại mới cưới nhau.

Tôi cảm giác như anh đang trốn tránh điều gì đó, nhiều lần hỏi lý do thì anh than mệt do làm việc nhiều, chỉ muốn ngủ thôi. Không những chuyện chăn gối, những cử chỉ quan tâm, yêu thương tôi trước đây hầu như cũng không còn. Đi làm về ăn uống xong mỗi người lại ôm điện thoại để đọc báo hoặc lên mạng xã hội rồi đi ngủ.

Anh không còn chia sẻ với tôi về công việc, cũng như những chuyện hài mà anh nhặt nhạnh được để pha trò làm tôi vui mỗi ngày như trước… Tính cách anh thay đổi hẳn, tôi cứ nghĩ anh là một con người khác hoàn toàn. Mỗi khi nằm cạnh anh, tôi thèm lắm một cái ôm, một cử chỉ âu yếm, những lúc như vậy tâm trạng tôi thật chơi vơi, buồn hiu hắt.

Chúng tôi mới cưới nhau được 7 tháng mà cuộc sống vô vị, tẻ nhạt đến thế thì liệu lâu dài chúng tôi hạnh phúc thế nào được.

Trước đây tôi luôn tự đắc về chuyện tình đẹp như mơ của mình, nên khi gặp chuyện, tôi không dám thổ lộ cùng ai, vì sợ chúng bạn cười chê. Bây giờ tôi tiến không được mà lùi cũng không xong, tôi phải làm sao đây để chồng thay đổi. Vì nếu cứ đà này chắc tôi phải chia tay sớm thôi vì không thể sống cuộc sống quá vô vị, ngột ngạt thế này được.