Quỳnh Paris: “Nữ nghệ sĩ đảm nhận nhiều sứ mệnh, bằng trái tim chân thành”

Cô còn là nhà hoạt động cộng đồng, bằng những sáng tạo giá trị mang đến cho các tổ chức từ thiện.

NTK Quỳnh Paris từng sáng tạo chiếc áo dài kết vàng 24K để ủng hộ đấu giá gây quỹ từ thiện "Bông hồng nhỏ". Tác phẩm thiết kế từ hoa mạ vàng 24K, Rolux Gold vô cùng giá trị, kết hợp những chất liệu thân thiện với môi trường, vật phẩm thu hút sự quan tâm của khách mời.

Tiếp tục đồng hành cùng sự kiện, năm nay, vật phẩm "Áo dài đen hoa hồng vàng" (Gây quỹ từ thiện LITTLE ROSES Foundation, Nguyễn Hoàng Group) được tổ chức vào tháng 7/2025 với chủ đề: "Mẹ là tình yêu" chương trình tiếp tuc đấu giá áo dài do nữ tiến sĩ- NTK tài hoa Quỳnh Paris đảm nhận và đồng hành…

Ngoài giá trị mang tính định hướng cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực: Xã hội, văn hóa, sáng tạo nghệ thuật. Nhà thiết kế Quỳnh Paris còn đảm nhận vị trí cố vấn thời trang, giảng dạy, xây dựng giáo trình thời trang cho các trường Đại học, Cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt tại Trường Đại học Hoa Sen, NTK, Tiến sĩ Quỳnh Paris đã có hơn 10 năm cộng tác, giảng dạy và đào tạo lĩnh vực thời trang cho sinh viên của trường.

Những dự án mang tính thời đại như: Áp dụng ArtTech thông qua giáo dục và nghiên cứu, nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật đổi mới môi trường hoạt động đóng góp chất lượng tốt hơn của cuộc sống. Những tài năng thời trang, những nhà thiết kế trẻ từng học tập, thực tập và làm việc tại công ty Quỳnh Paris đã rất thành công trong cuộc sống không chỉ ở lĩnh vực thời trang mà cả lĩnh vực giáo dục. Các bạn luôn tự hào khi có thời giai làm việc, cộng tác và thực tập từ Quỳnh Paris.

Chiếc áo dài do Quỳnh Paris thiết kế. Tác phẩm sáng tạo từ hoa mạ vàng 24K, Rolux Gold tặng quỹ từ thiện.

Là Đại sứ tổ chức Cicon quốc tế, NTK Quỳnh Paris từng mời ca sĩ Sĩ Luân sáng tác độc quyền bài hát cho sự kiện. Bằng hình ảnh linh vật thú, biểu tượng búp bê công nghệ Zelly. Thông qua âm nhạc, lời ca…

Hình ảnh thời trang với chất liệu thân thiện môi trường, nói lên sự chuyển động không chỉ từ ngũ hành trong vũ trụ mà còn là sức mạnh tình yêu thương sẽ gắn kết các thế hệ, hành tinh sống vì môi trường, vì trí tuệ hoà bình và một nền cộng hưởng văn hoá, văn minh lịch sử, tương lai thế giới bền vững.

Thông qua sự sáng tạo trong những mẫu thiết kế thời trang, hình ảnh hành tinh đi qua những biến đổi của tạo hóa. Con người hãy chung tay bảo vệ trái đất để hướng đến một thế giới văn minh, hiện đại để cùng nhau hướng đến một thế giới công nghệ tụ hội tương lai.

Ca nhạc sĩ Sĩ Luân trình diễn tại sự kiện Cicon bên hình ảnh linh vật thú, biểu tượng búp bê công nghệ Zelly.

Vừa qua, Korea CEO Summit và Đại sứ Quỳnh Paris tham gia một buổi thảo luận đầy cảm hứng tại Hà Nội, trong khuôn khổ Cicon Việt Nam. Với chủ đề: "Văn hóa, Liên minh các thành phố tương lai và Phát triển nghệ thuật".

Tọa đàm không chỉ mở ra những đối thoại về tầm nhìn, mà còn chạm đến điều mà Quỳnh Paris luôn trăn trở: Làm sao để sáng tạo không chỉ là thành tựu cá nhân, mà trở thành chất kết nối giữa cộng đồng, giữa các quốc gia, và giữa hiện tại với tương lai. NTK Quỳnh Paris nói: "Cicon, với Quỳnh, không chỉ là một mạng lưới ý nghĩa toàn cầu, mà là không gian nơi những người làm nghệ thuật, văn hóa, kinh tế có thể cùng nhau chia sẻ, lắng nghe và xây dựng một cách bền vững – bắt đầu từ sự thấu cảm.

Một trong những khoảnh khắc khiến bản thân mình rất xúc động: Khi được nghe Chủ tịch Park Bong Kyu chia sẻ về chuyến thăm của ông đến văn phòng của Chủ tịch Lee Kwang-soo – Chủ tịch thế giới của IAA (Hiệp hội Nghệ thuật Quốc tế) và Chủ tịch điều hành của AAC (Asia Art Piad Committee). Ông Lee Kwang-Soo được biết đến như một nghệ sĩ tiên phong của Hàn Quốc. Người không ngừng biến đổi, lai ghép, mở rộng biên giới nghệ thuật thông qua việc ứng dụng đa chất liệu và phát triển khái niệm "Post Simulacrum" một loại hình nghệ thuật hoàn toàn mới, mở ra những chiều kết nối sâu rộng giữa nghệ thuật và đời sống đương đại.

Theo NTK, Tiến sĩ Quỳnh Paris: Rằng nghệ thuật và văn hóa không phân biệt quốc tịch. Chúng chỉ cần trái tim chân thành để thấu cảm. Vai trò đảm nhận nhiều sứ mệnh, Quỳnh Paris không thể không liên tưởng đến sứ mệnh chính mình – đến hành trình đã đi qua, từ một nghệ sĩ violin, một nhà thiết kế, đến một người đại diện lan tỏa văn hóa Việt trong mạng lưới sáng tạo quốc tế.

Là một nữ thiết kế nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam có mặt tại những sự kiện thời trang quốc tế lớn như: New York Fashion Week, Hoặc Paris Fashion Week… Tốt nghiệp học viện thời trang quốc tế ModArt, Paris, Top 5 thời trang cao cấp châu Á. Top 10 "The Best Design "NTK thời trang tại Mỹ"…

Nhà thiết kế trang phục cho Doanh nhân, đồng phục trường học, đa nghành nghề: Phim ảnh, nhạc kịch, xiếc trong nước, châu Á, Âu, Mỹ, từng sáng tạo trang phục cho phim ảnh, nhạc kịch và xiếc tây lẫn ta…

Ở bất cứ phương diện sự kiện hay show diễn nào, thời trang của Quỳnh Paris không lẫn lộn vào đâu được mà luôn mang màu sắc, dấu ấn riêng. Tôn tạo giá trị văn hóa Việt, lưu giữ và kế thừa là một trong những tôn chỉ sáng tạo của nữ thiết kế tài hoa.