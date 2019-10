Điểm danh 5 thần tượng Hàn mắc hội chứng chán ăn, rối loạn tiêu quá

2. JinE (cựu thành viên Oh My Girl)

Sau khi Oh My Girl ra mắt, JinE đã nhận được một lượng lớn bình luận gọi cô là “mũm mĩm”. Trong khi các cô gái ăn kiêng để quảng bá, JinE đã khiến mọi thứ đi quá xa. Sức khỏe của cô bắt đầu suy giảm và cô được đưa đến bệnh viện. Tại đây, cô được chẩn đoán mắc chứng chán ăn. Ngay sau khi chẩn đoán, WM Entertainment đã đưa ra một tuyên bố tạm ngừng hoạt động để cô được điều trị.

2. JinE (cựu thành viên Oh My Girl)

Trong một tập phim Girl Spirit của JTBC, Sojung đã chia sẻ về cuộc chiến với chứng chán ăn. Ngay cả trước khi ra mắt, cô đã mất khoảng 9 kg một cách đáng kinh ngạc. Sau đó, chứng chán ăn trở nên nghiêm trọng hơn và khiến cô giảm thêm 5 kg. Ở mức thấp nhất, cô nặng 42 kg.

4. Sojung của Ladies' Code

Cô nàng thừa nhận rằng khuôn mặt của cô đã trở nên hốc hác và cơ thể gầy guộc của cô trong như có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Kể từ đó, cô đã trên con đường phục hồi, ăn uống và tập thể dục thường xuyên để giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

5. Seo In Guk

Mặc dù chứng rối loạn ăn uống thường được gặp ở phụ nữ thế nhưng không có nghĩa là nam giới không mắc phải. Nam ca sĩ - diễn viên Seo In Guk đã từng chia sẻ về cuộc đấu tranh của anh ấy với việc này trong một tập của News and Issues-Issue and People của đài YTN.

5. Seo In Guk

Trong buổi thử giọng JYP Entertainment đầu tiên của mình, Seo In Guk được thông báo rằng anh nên giảm vài cân và anh chàng bắt đầu vật lộn với cân nặng của mình. Tại thời điểm đó, anh ám ảnh về việc giảm cân và sẽ nôn sau mỗi bữa ăn với hy vọng làm như vậy sẽ có hiệu quả. Khi anh cảm thấy mình đã giảm đủ cân, anh quay trở lại để thử giọng lần thứ hai nhưng lại bị từ chối vì làm hỏng dây thanh âm do nôn mửa. May mắn là sự từ chối đã thúc đẩy Seo In Guk thay đổi thói quen của mình. Khi giành chiến thắng trong chương trình Superstar K, sự tự tin của Seo In Guk tăng vọt và chúng ta đã có một Seo In Guk tài năng, điển trai như hiện tại.