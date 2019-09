Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu tỷ lệ bay đúng giờ tháng 8-2019

Cụ thể, từ ngày 19-7 đến ngày 18-8, Bamboo Airways thực hiện 1.684 chuyến bay, trong đó có 1.559 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỷ lệ 92,6%, cao hơn tỷ lệ chung của toàn ngành là 85,4%.



Với tỷ lệ này, Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu tỷ lệ bay đúng giờ (tỷ lệ OTP) cao nhất tháng vừa qua, đồng thời cũng là Hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam trung bình trong 8 tháng đầu năm với tỷ lệ trung bình 93,7%.

Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu tỷ lệ bay đúng giờ toàn ngành hàng không Việt Nam tháng 8-2019

VASCO đứng vị trí thứ 2 với tỷ lệ OTP 90,4% sau khi khai thác 1.136 chuyến bay, trong đó có 1027 chuyến bay đúng giờ.



Trong tháng 8 vừa qua, vị trí thứ 3, 4 lần lượt là Vietjet Air và Vietnam Airlines với tỷ lệ OTP 87,2% và 83,9%.

Riêng Jetstar Pacific có tỷ lệ OTP 80,5%, tương ứng 2.742 chuyến bay cất cánh đúng giờ trong tổng số 3.408 chuyến khai thác, thấp nhất trong ngành.

Theo số liệu thống kê, có 3 nhóm nguyên nhân chính gây nên việc chuyến bay bị chậm bao gồm do máy bay về muộn, nguyên nhân do hãng hàng không và nguyên nhân do trang thiết bị tại cảng hàng không.

Những chiếc máy bay thân rộng đầu tiên theo đơn đặt hàng với Boeing dự kiến sẽ được Boeing bàn giao cho Bamboo Airways vào quý 4-2020

Trong một thông tin liên quan, vào ngày 11-9, Bộ Giao thông Vận tải chính thức cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Bamboo Airways với một số thay đổi quan trọng như thay đổi người đại diện hãng theo pháp luật; tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 700 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng; tăng quy mô khai thác đội bay từ 10 lên 30 chiếc; bổ sung các chi nhánh của hãng tại Hà Nội, Thanh Hóa, TP HCM…