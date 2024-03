Người cận giàu Việt Nam tiêu xài thế nào?

Tại Diễn đàn ASEAN Sei-katsu-sha 2024 với chủ đề "Cộng đồng người cận giàu" do Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN) tại Việt Nam tổ chức chiều ngày 15-3, các chuyên gia đến từ Việt Nam và Nhật Bản đã chia sẻ thông tin về người cận giàu ở Việt Nam.