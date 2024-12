Câu chuyện khởi nghiệp từ “ước mơ cưới vợ” đến“Businessman of The Year”

Doanh nhân Phan Việt Thắng – nhà sáng lập The Suits House – đã xuất sắc giành giải thưởng"Businessman of The Year” ở hạng mục Fashion, khẳng định bản lĩnh của một doanh nhân trẻ trong lĩnh vực thời trang.

Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 23 tuổi, Phan Việt Thắng nhanh chóng trở thành điểm sáng trong cộng đồng doanh nhân trẻ nhờ khâu dám nghĩ, dám làm.

Khát vọng ban đầu khiến anh quyết tâm khởi nghiệp lại bắt nguồn từ điều rất đời thường: “Muốn cưới vợ". Thế nhưng, từ ước mơ đó, anh và người vợ đã cùng nhau xây dựng nên giấc mơ chung mang tên "The Suits House" – thương hiệu may đo suit cao cấp.



Chỉ trong 5 năm, The Suits House đã trở thành biểu tượng của sự kết hợp giữa quy trình may đo truyền thống và công nghệ hiện đại.

Mỗi bộ suit phong cách, tỉ mỉ được tạo ra trong vòng 6 tiếng với tâm huyết của nhà sáng lập và đội ngũ sản xuất.

Phát biểu khi nhận giải thưởng, doanh nhân Phan Việt Thắng chia sẻ: “Giải thưởng danh giá của Men’s Folio Vietnam là một cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển của tôi và The Suits House. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc nâng tầm thời trang nam cao cấp tại Việt Nam, mà còn là động lực để tôi thực hiện các dự án mới trong tương lai”.

The Suits House không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa mà đang hướng tới việc trở thành một biểu tượng toàn cầu của sự tỉ mỉ, lịch lãm và đẳng cấp.

Đội ngũ thương hiệu không ngừng đổi mới, cải tiến và đầu tư vào công nghệ, dịch vụ khách hàng với mong muốn xây dựng một hệ sinh thái thời trang hoàn chỉnh, nơi không chỉ có suit mà còn bao gồm các dòng sản phẩm phụ kiện cao cấp, giày da, và thời trang nam ứng dụng hàng ngày.