KBank kỷ niệm 80 năm, mở rộng tầm nhìn, mang đến dịch vụ xuất sắc tại Việt Nam

Với cam kết đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế, KASIKORNBANK (KBank) đặt mục tiêu mang đến các giải pháp tài chính toàn diện cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 6% của Việt Nam trong 5 năm tới.

Ông Chat Luangarpa, Phó Chủ tịch Điều hành KBank, chia sẻ: "Suốt 80 năm qua, KBank đã phát triển vững mạnh nhờ đồng hành cùng sự đi lên của nền kinh tế Thái Lan. Nhìn về tương lai, chúng tôi xem Việt Nam là thị trường chiến lược với tiềm năng tăng trưởng vượt bậc. Với dự báo tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6% trong 5 năm tới, đây là thời điểm lý tưởng để chúng tôi mang kinh nghiệm và năng lực của mình nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam".

Ông nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi tin rằng, phát triển bền vững không chỉ đơn thuần là theo đuổi lợi nhuận, mà là hành trình cùng khách hàng tiến bước và phát triển".

Dành cho khách hàng cá nhân, KBank đang đẩy mạnh thẻ tín dụng KBank Cashback Plus với mức hoàn tiền tự động lên đến 10%, phù hợp với xu hướng chi tiêu hiện đại và đồng thời đảm bảo chất lượng tín dụng bền vững. Với khách hàng doanh nghiệp SME, KBank đang hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với xã hội không tiền mặt thông qua nền tảng chấp nhận thanh toán tích hợp, giúp dễ dàng tiếp cận và phục vụ khách hàng hơn.

Khẳng định uy tín toàn cầu, gần đây, KBank vừa được vinh danh là một trong những Ngân hàng tốt nhất thế giới năm 2025 bởi Forbes – trở thành một trong số ít 18 ngân hàng trên toàn cầu nhận giải thưởng này hai năm liên tiếp. Kết quả được ghi nhận từ khảo sát mức độ hài lòng của hơn 49.000 khách hàng tại 33 quốc gia, trong đó KBank cũng xuất sắc đạt Chỉ số hài lòng khách hàng (NPS) cao nhất do NielsenIQ đo lường, phản ánh sự tín nhiệm và gắn bó sâu sắc từ khách hàng suốt nhiều thập kỷ.

Mới đây, KBank vinh dự nhận giải thưởng "World’s Best Banks 2025" do Forbes trao tặng, trở thành một trong 18 ngân hàng trên thế giới đạt giải hai năm liên tiếp. Giải thưởng dựa trên khảo sát sự hài lòng của hơn 49,000 khách hàng tại 33 quốc gia, cùng với điểm Net Promoter Score (NPS) đạt thứ nhất do NielsenIQ đánh giá. Thành tích này phản ánh sự tin tưởng và trải nghiệm tích cực của khách hàng tại Thái Lan đối với KBank, cũng như cam kết của ngân hàng trong việc mang lại giá trị và dịch vụ tiêu chuẩn tương tự cho khách hàng tại Việt Nam.

Với nền tảng vững chắc về chuyên môn và năng lực dịch vụ quốc tế, KBank sẵn sàng mang đến các giải pháp chất lượng cao, lấy khách hàng làm trung tâm cho thị trường Việt Nam, như một phần cốt lõi trong chiến lược mở rộng khu vực của mình.

Về KBank và KBank Việt Nam Ngân hàng KASIKORNBANK (KBank) được thành lập vào năm 1945 và đã hoạt động 80 năm, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính bao gồm ngân hàng thương mại, chứng khoán và các dịch vụ liên quan. Với mạng lưới rộng khắp và các đối tác chiến lược tại Thái Lan và khu vực AEC+3, KBank không ngừng mở rộng hiện diện và mang đến các giải pháp tài chính toàn diện trong toàn khu vực. KBank chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2021, dựa trên giá trị cốt lõi lấy khách hàng làm trung tâm và cam kết cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng đồng nhất tại mọi thị trường. KBank đang hoạt động với một chi nhánh ngân hàng đầy đủ chức năng tại TP HCM, phục vụ khách hàng trong nước cũng như các doanh nghiệp Thái Lan và nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Năm 2025, KBank được ghi nhận trên toàn cầu nhờ năng lực lãnh đạo vượt trội, được Forbes vinh danh là Ngân hàng tốt nhất thế giới, và được The Asian Banker trao giải Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Thái Lan 16 năm liên tiếp. Tại Việt Nam, KBank nhanh chóng đạt được lòng tin của khách hàng thông qua các sản phẩm đoạt giải như thẻ tín dụng KBank Cashback Plus (Thẻ tín dụng mới tốt nhất) và giải pháp thanh toán số dành cho SME (Ngân hàng SME trực tuyến mới tốt nhất), đều được công nhận bởi International Finance Awards 2024.