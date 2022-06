Tập đoàn IHG ký kết vận hành 3 thương hiệu khách sạn cao cấp tại Hoian d’Or

Với sự kiện ký kết đánh dấu bước tăng trưởng tiếp theo của IHG tại khu vực Đông Nam Á này, đến năm 2024, du khách sẽ có thêm những lựa chọn lưu trú độc đáo tại khu nghỉ dưỡng đa trải nghiệm chỉ cách khu phố cổ 10 phút đi bộ - nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Bộ ba khách sạn sắp ra mắt lần đầu tiên tại Hội An bao gồm Hotel Indigo Hoi An Ancient Town (175 phòng), Crowne Plaza Hoi An Ancient Town (300 phòng) và khách sạn Holiday Inn Hoi An Ancient Town với quy mô 193 phòng nằm trong khu nghỉ dưỡng Hoian d’Or. Nơi đây còn có trung tâm hội nghị quy mô nhất Hội An với diện tích rộng hơn 2.000m2 nằm trong khuôn viên khách sạn Crowne Plaza Hoi An Ancient Town.

Đặc biệt, việc thỏa thuận quản lý 3 khách sạn đáng chú ý này sẽ đưa IHG trở thành một trong những nhà điều hành khách sạn quốc tế lớn nhất khu vực Đà Nẵng – Hội An và khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường miền Trung. IHG hiện có 10 khách sạn đang hoạt động và xây dựng, cung ứng hơn 4.000 phòng ở miền Trung, thuộc các thương hiệu InterContinental, Hotel Indigo, Crowne Plaza, voco và Holiday Inn.