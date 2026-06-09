Đoàn Minh Tài hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Agoda công bố 2 chặng bay có giá vé tốt nhất trong mùa du lịch hè 2026

Agoda công bố 2 chặng bay có giá vé tốt nhất trong mùa du lịch hè 2026

Điểm đến 14:37

Theo Agoda, TPHCM - Tuy Hòa và TPHCM - Kuala Lumpur là hai chặng bay nội địa và quốc tế khởi hành từ Việt Nam có giá vé phải chăng nhất trong mùa hè năm nay.

Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”

Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”

Khoẻ - Đẹp 09:26

Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam (Takeda Việt Nam) vừa được tổ chức nghiên cứu và tư vấn toàn cầu Great Place To Work® vinh danh

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

Chuyện của Sao 09:57

Tiến sĩ - Nhà thiết kế Quỳnh Paris được Asia Artpiad Committee (AAC) quốc tế bổ nhiệm chức Chủ tịch AAC Việt Nam.

Lazada khởi động “siêu sale 6.6”

Lazada khởi động “siêu sale 6.6”

Tiêu dùng thông minh 09:33

Ngày 3-6, Lazada chính thức khởi động lễ hội mua sắm giữa năm “Siêu Sale 6.6”, diễn ra từ 20g ngày 5-6 đến hết ngày 8-6 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Hellen Yến Phạm đạt thêm hai danh hiệu, làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp

Hellen Yến Phạm đạt thêm hai danh hiệu, làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp

Khoẻ - Đẹp 15:23

Người đẹp Hellen Yến Phạm tiếp tục ghi dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật, khi dành danh hiệu Hoa hậu Tài năng Đất Tổ 2025 và Người đẹp Truyền thông 2025.

Tổ chức thành công Chung kết xếp hạng Hoa Hậu Hương Trà Sắc Tơ B'lao Việt Nam 2026

Tổ chức thành công Chung kết xếp hạng Hoa Hậu Hương Trà Sắc Tơ B'lao Việt Nam 2026

Khoẻ - Đẹp 13:59

Chương trình do Tiến sĩ – Nghệ sĩ Phi Thanh Vân làm Trưởng Ban Tổ chức thực hiện, nhằm xây dựng một sân chơi văn hóa đậm bản sắc vùng đất Bảo Lộc (Lâm Đồng).

NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên

NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên

Bản lĩnh sống 13:00

Theo Giảng viên-NTK Lê Minh Phú, sáng tạo không nằm ở giá tiền vật liệu mà ở khả năng nhìn thấy vẻ đẹp và giá trị từ những điều tưởng chừng rất bình thường.

Mẫu nhí Phương Bình thần thái thu hút bởi phong cách đường phố

Mẫu nhí Phương Bình thần thái thu hút bởi phong cách đường phố

Chuyện của Sao 14:55

Mới đây, model nhí Nguyễn Phương Bình đã thực hiện một bộ ảnh thời trang theo phong cách đường phố đầy cá tính và ấn tượng.

Khi di sản trà cổ hội tụ cùng chữ tâm của người làm trà

Khi di sản trà cổ hội tụ cùng chữ tâm của người làm trà

Tiêu dùng thông minh 10:12

Giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, nơi những tầng mây trắng quanh năm ôm lấy đỉnh núi Tây Côn Lĩnh của Hà Giang.

Vietcap triển khai chương trình “Đồng hành đầu tư, nâng tầm hạnh phúc” trong tháng 6

Vietcap triển khai chương trình “Đồng hành đầu tư, nâng tầm hạnh phúc” trong tháng 6

Điểm đến 10:10

Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Vietcap khởi động chương trình “Đồng hành đầu tư, nâng tầm hạnh phúc”.

"Nghi Sơn Xanh” 2026: Từ sáng kiến tiên phong đến chương trình hành động

"Nghi Sơn Xanh” 2026: Từ sáng kiến tiên phong đến chương trình hành động

Điểm đến 10:08

Ngày 31-5, tại bờ biển phường Hải Bình, Thanh Hóa, chương trình “Nghi Sơn Xanh” đã trở lại thu hút đông đảo doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 chào sân?

Bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 chào sân?

Tiêu dùng thông minh 14:47

THACO AUTO hợp tác chiến lược cùng Stellantis ra mắt bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 hoàn toàn mới.

Xu hướng setup lớp học mầm non hiện đại kích thích tư duy sáng tạo cho bé cùng Đồ chơi Phú Long

Xu hướng setup lớp học mầm non hiện đại kích thích tư duy sáng tạo cho bé cùng Đồ chơi Phú Long

Tiêu dùng thông minh 14:46

Đồ chơi Phú Long - Sản xuất & nhập khẩu bàn ghế mầm non tại TPHCM, cung cấp nội thất hoàn hảo, giúp tối ưu không gian và kích thích sự phát triển của trẻ.

Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam

Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 11:02

Ngày 29-5, Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam thế hệ đồng hồ thông minh mới nhất - HUAWEI WATCH FIT 5 Series.

adidas ra mắt Sala Running Store, điểm đến mới dành cho cộng đồng chạy bộ tại Việt Nam

adidas ra mắt Sala Running Store, điểm đến mới dành cho cộng đồng chạy bộ tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 21:39

Ngày 30-5, adidas chính thức đưa adidas Sala Running Store vào hoạt động sau sự kiện khai trương diễn ra tại TPHCM.

Bí quyết công nghệ giúp Bosch nâng tầm trải nghiệm cuộc sống

Bí quyết công nghệ giúp Bosch nâng tầm trải nghiệm cuộc sống

Tiêu dùng thông minh 21:12

Tại sự kiện “Bosch Experience Day” vừa diễn ra ở TPHCM, Bosch giới thiệu một số giải pháp mới tiêu biểu thuộc ba mảng công việc – gia đình – di chuyển.

Doanh nhân Lê Thùy đa sắc, dịu dàng trong tà áo dài

Doanh nhân Lê Thùy đa sắc, dịu dàng trong tà áo dài

Khoẻ - Đẹp 09:44

Mới đây, doanh nhân Lê Thùy đã khiến nhiều người yêu mến bất ngờ khi thực hiện bộ ảnh áo dài đa sắc,

Nhiều trường tiểu học tham gia điệu nhảy học đường hỗ trợ tăng chiều cao

Nhiều trường tiểu học tham gia điệu nhảy học đường hỗ trợ tăng chiều cao

Khoẻ - Đẹp 09:07

Một bài tập thể dục vận động linh hoạt, dễ dàng luyện tập hằng ngày tại trường hoặc ở nhà, vũ điệu MAXD đang thu hút sự quan tâm của trẻ em và người lớn.

English 1 mở rộng sang Việt Nam khi nhu cầu học tiếng Anh tăng mạnh

English 1 mở rộng sang Việt Nam khi nhu cầu học tiếng Anh tăng mạnh

Điểm đến 12:08

English 1 (trung tâm giáo dục tiếng Anh thuộc Tập đoàn Edprima có trụ sở tại Thụy Sĩ) vừa công bố kế hoạch mở rộng sang thị trường Việt Nam.

Giảm gánh nặng bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em

Giảm gánh nặng bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em

Khoẻ - Đẹp 17:34

Hội thảo Khoa học Quốc tế PediaConnect 2026, chủ đề “Những tiến bộ trong phòng ngừa bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em”.

Đoàn Minh Tài hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

9 tháng 6, 2026 | 14:38

Tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, diễn viên Đoàn Minh Tài nhận vai tướng Thoại Ngọc Hầu trong tiết mục "Linh khí Núi Sam".


Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 1.

Diễn viên Đoàn Minh Tài và Nhật Kim Anh chương trình nghệ thuật đường phố Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026.

Anh diễn cùng diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh tại chương trình tái hiện hình ảnh vị danh tướng có công khai phá vùng đất Châu Đốc, Vĩnh Tế, An Giang.

Chia sẻ về cơ duyên đặc biệt này, Đoàn Minh Tài không giấu được sự xúc động. Nam diễn viên cho biết từ khi còn nhỏ, anh đã nhiều lần về Núi Sam tham dự lễ vía Bà với tâm thế của một người con hành hương, luôn hướng về những giá trị tâm linh và truyền thống văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, năm nay mang đến cho anh một cảm xúc hoàn toàn khác khi được khoác lên mình trang phục của danh tướng Thoại Ngọc Hầu trong lễ khai hội.

"Đây là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Không chỉ đơn thuần là một vai diễn, mà còn là cơ hội để tôi được góp phần tái hiện một nhân vật lịch sử gắn liền với vùng đất An Giang thân yêu. Khi đứng giữa hàng nghìn người dân và du khách thập phương, tôi cảm nhận rõ sự thành kính, lòng tri ân của mọi người dành cho Bà Chúa Xứ. Đó là những cảm xúc vô cùng thiêng liêng và đáng nhớ", Đoàn Minh Tài chia sẻ.

Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 2.

Đặc biệt, nam diễn viên gốc Bến Tre còn tham gia nghi thức rước kiệu Bà trên Núi Sam, một hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong khuôn khổ lễ hội. Với anh, đây là trải nghiệm hiếm có và là dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

"Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi được góp một phần nhỏ vào sự kiện văn hóa tâm linh ý nghĩa của quê hương An Giang. Sự đón nhận, yêu thương của bà con dành cho chương trình khiến tôi thực sự xúc động", anh bày tỏ.

Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 3.

Diễn viên Đoàn Minh Tài trong hình tượng, tướng Thoại Ngọc Hầu.

Việc hóa thân thành tướng Thoại Ngọc Hầu không chỉ là một nhiệm vụ nghệ thuật mà còn trở thành một kỷ niệm đẹp, khó quên đối với Đoàn Minh Tài sau nhiều năm gắn bó với nghề diễn. Song song với các hoạt động văn hóa cộng đồng, Đoàn Minh Tài vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc với nhiều dự án nghệ thuật. 

Thời gian gần đây, anh tham gia bộ phim truyền hình Chiếc Vòng Ngọc phần 2 của đạo diễn Nguyễn Dương và phim Bóng Ma Quá Khứ do đạo diễn Chu Thiện thực hiện. Đây đều là những vai diễn mà nam diễn viên dành nhiều tâm huyết và kỳ vọng sẽ sớm được gặp lại khán giả trên màn ảnh nhỏ.

Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 4.

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Đoàn Minh Tài cũng đang chuẩn bị trở lại sân khấu Hoàng Thái Thanh với một vở kịch mới. Theo anh, sân khấu luôn là nơi mang lại những cảm xúc đặc biệt sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật.

"Sân khấu là nơi tôi được sống trọn vẹn với đam mê, được cảm nhận trực tiếp tình yêu thương và những tràng pháo tay của khán giả. Đó là những cảm xúc vô cùng quý giá mà người nghệ sĩ luôn trân trọng", anh tâm sự.

Đáng chú ý, trong tháng 8 tới, Đoàn Minh Tài sẽ góp mặt trong một dự án điện ảnh mới với vai diễn được đánh giá là nhiều màu sắc và khá thú vị. Tuy nhiên, do yêu cầu bảo mật của đoàn phim, nam diễn viên vẫn giữ kín thông tin để tạo bất ngờ cho khán giả trong thời gian tới.

Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 5.

Diễn viên Đoàn Minh Tài được khán giả bủa vây chào đón trên đường phố phường Vĩnh Tế (An Giang)

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Đoàn Minh Tài còn dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực kinh doanh. Cuối tháng này, anh sẽ chính thức giới thiệu sản phẩm thứ hai thuộc thương hiệu La Sams dự án mà anh đã ấp ủ trong thời gian dài.

Theo Đoàn Minh Tài, La Sams không đơn thuần là một thương hiệu đồ uống healthy mà còn là tâm huyết của anh trong hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị của lá sâm – một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực dân gian Việt Nam gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

"Tôi mong muốn đưa những giá trị truyền thống ấy đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Mỗi thức uống không chỉ là một sản phẩm mà còn là món quà quê hương, là niềm tự hào của người Việt và có thể từng bước vươn xa hơn trong tương lai", nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 6.

Đoàn Minh Tài hội ngộ dàn nghệ sĩ tham gia sự kiện văn hóa Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026

Khép lại những dự định sắp tới, Đoàn Minh Tài gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong suốt hành trình nghệ thuật cũng như trên con đường xây dựng thương hiệu La Sams. "Chính sự yêu thương của khán giả là nguồn động lực lớn để tôi không ngừng cố gắng, không ngừng trải nghiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật cũng như những giá trị tốt đẹp dành cho cộng đồng", Đoàn Minh Tài bày tỏ.

Photo: Phi Võ

Đạo diễn: Hoàng Huy

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

Chuyện của Sao 09:57

Tiến sĩ - Nhà thiết kế Quỳnh Paris được Asia Artpiad Committee (AAC) quốc tế bổ nhiệm chức Chủ tịch AAC Việt Nam.

Mẫu nhí Phương Bình thần thái thu hút bởi phong cách đường phố

Mẫu nhí Phương Bình thần thái thu hút bởi phong cách đường phố

Chuyện của Sao 14:55

Mới đây, model nhí Nguyễn Phương Bình đã thực hiện một bộ ảnh thời trang theo phong cách đường phố đầy cá tính và ấn tượng.

Ca sĩ Tân Nguyễn chắt lọc sự kiện nghệ thuật để phục vụ cộng đồng

Ca sĩ Tân Nguyễn chắt lọc sự kiện nghệ thuật để phục vụ cộng đồng

Chuyện của Sao 21:21

Sau khi đoạt Á quân 1 cuộc thi "Ngôi sao nhạc Việt 2024, ca sĩ Tân Nguyễn tiếp tục khẳng định sức hút bằng những hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, rõ ràng.

TOPWAN ra mắt MV "Lost in Paradiso": Làn gió latin khuấy động mùa hè

TOPWAN ra mắt MV "Lost in Paradiso": Làn gió latin khuấy động mùa hè

Chuyện của Sao 17:57

Thị trường nhạc Việt vừa đón nhận một sản phẩm mới mang đậm màu sắc quốc tế khi TOPWAN (Vang Quốc Hải) chính thức trình làng MV "Lost in Paradiso".

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Singapore: Nơi âm nhạc kết nối cộng đồng, lan tỏa bản sắc Việt

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Singapore: Nơi âm nhạc kết nối cộng đồng, lan tỏa bản sắc Việt

Chuyện của Sao 08:54

Thông qua âm nhạc, một ngôn ngữ không biên giới, hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và giàu cảm xúc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế.

Ca sĩ Khánh Anh chọn dòng nhạc Ballad sau 10 năm xa quê nhà

Ca sĩ Khánh Anh chọn dòng nhạc Ballad sau 10 năm xa quê nhà

Chuyện của Sao 15:53

Ca sĩ Khánh Anh đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật tại Việt Nam bằng một bộ ảnh thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bí mật chưa từng kể của ca sĩ Tuấn Kha - Em trai ca sĩ Lân Nhã

Bí mật chưa từng kể của ca sĩ Tuấn Kha - Em trai ca sĩ Lân Nhã

Chuyện của Sao 20:21

Với chất giọng trầm, ấm, nội lực, khá giống anh trai là ca sĩ Lân Nhã - ca sĩ Trần Tuấn Kha đang tạo dấu ấn đặc biệt trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

Phụ nữ

Agoda công bố 2 chặng bay có giá vé tốt nhất trong mùa du lịch hè 2026

Agoda công bố 2 chặng bay có giá vé tốt nhất trong mùa du lịch hè 2026

Điểm đến 14:37

Theo Agoda, TPHCM - Tuy Hòa và TPHCM - Kuala Lumpur là hai chặng bay nội địa và quốc tế khởi hành từ Việt Nam có giá vé phải chăng nhất trong mùa hè năm nay.

Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”

Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”

Khoẻ - Đẹp 09:26

Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam (Takeda Việt Nam) vừa được tổ chức nghiên cứu và tư vấn toàn cầu Great Place To Work® vinh danh

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

Chuyện của Sao 09:57

Tiến sĩ - Nhà thiết kế Quỳnh Paris được Asia Artpiad Committee (AAC) quốc tế bổ nhiệm chức Chủ tịch AAC Việt Nam.

Lazada khởi động “siêu sale 6.6”

Lazada khởi động “siêu sale 6.6”

Tiêu dùng thông minh 09:33

Ngày 3-6, Lazada chính thức khởi động lễ hội mua sắm giữa năm “Siêu Sale 6.6”, diễn ra từ 20g ngày 5-6 đến hết ngày 8-6 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

TÁM

Agoda công bố 2 chặng bay có giá vé tốt nhất trong mùa du lịch hè 2026

Agoda công bố 2 chặng bay có giá vé tốt nhất trong mùa du lịch hè 2026

Điểm đến 14:37

Theo Agoda, TPHCM - Tuy Hòa và TPHCM - Kuala Lumpur là hai chặng bay nội địa và quốc tế khởi hành từ Việt Nam có giá vé phải chăng nhất trong mùa hè năm nay.

Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”

Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”

Khoẻ - Đẹp 09:26

Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam (Takeda Việt Nam) vừa được tổ chức nghiên cứu và tư vấn toàn cầu Great Place To Work® vinh danh

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

Chuyện của Sao 09:57

Tiến sĩ - Nhà thiết kế Quỳnh Paris được Asia Artpiad Committee (AAC) quốc tế bổ nhiệm chức Chủ tịch AAC Việt Nam.

Lazada khởi động “siêu sale 6.6”

Lazada khởi động “siêu sale 6.6”

Tiêu dùng thông minh 09:33

Ngày 3-6, Lazada chính thức khởi động lễ hội mua sắm giữa năm “Siêu Sale 6.6”, diễn ra từ 20g ngày 5-6 đến hết ngày 8-6 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Hellen Yến Phạm đạt thêm hai danh hiệu, làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp

Hellen Yến Phạm đạt thêm hai danh hiệu, làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp

Khoẻ - Đẹp 15:23

Người đẹp Hellen Yến Phạm tiếp tục ghi dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật, khi dành danh hiệu Hoa hậu Tài năng Đất Tổ 2025 và Người đẹp Truyền thông 2025.

Tổ chức thành công Chung kết xếp hạng Hoa Hậu Hương Trà Sắc Tơ B'lao Việt Nam 2026

Tổ chức thành công Chung kết xếp hạng Hoa Hậu Hương Trà Sắc Tơ B'lao Việt Nam 2026

Khoẻ - Đẹp 13:59

Chương trình do Tiến sĩ – Nghệ sĩ Phi Thanh Vân làm Trưởng Ban Tổ chức thực hiện, nhằm xây dựng một sân chơi văn hóa đậm bản sắc vùng đất Bảo Lộc (Lâm Đồng).

NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên

NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên

Bản lĩnh sống 13:00

Theo Giảng viên-NTK Lê Minh Phú, sáng tạo không nằm ở giá tiền vật liệu mà ở khả năng nhìn thấy vẻ đẹp và giá trị từ những điều tưởng chừng rất bình thường.

Mẫu nhí Phương Bình thần thái thu hút bởi phong cách đường phố

Mẫu nhí Phương Bình thần thái thu hút bởi phong cách đường phố

Chuyện của Sao 14:55

Mới đây, model nhí Nguyễn Phương Bình đã thực hiện một bộ ảnh thời trang theo phong cách đường phố đầy cá tính và ấn tượng.

Khi di sản trà cổ hội tụ cùng chữ tâm của người làm trà

Khi di sản trà cổ hội tụ cùng chữ tâm của người làm trà

Tiêu dùng thông minh 10:12

Giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, nơi những tầng mây trắng quanh năm ôm lấy đỉnh núi Tây Côn Lĩnh của Hà Giang.

Vietcap triển khai chương trình “Đồng hành đầu tư, nâng tầm hạnh phúc” trong tháng 6

Vietcap triển khai chương trình “Đồng hành đầu tư, nâng tầm hạnh phúc” trong tháng 6

Điểm đến 10:10

Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Vietcap khởi động chương trình “Đồng hành đầu tư, nâng tầm hạnh phúc”.

"Nghi Sơn Xanh” 2026: Từ sáng kiến tiên phong đến chương trình hành động

"Nghi Sơn Xanh” 2026: Từ sáng kiến tiên phong đến chương trình hành động

Điểm đến 10:08

Ngày 31-5, tại bờ biển phường Hải Bình, Thanh Hóa, chương trình “Nghi Sơn Xanh” đã trở lại thu hút đông đảo doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 chào sân?

Bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 chào sân?

Tiêu dùng thông minh 14:47

THACO AUTO hợp tác chiến lược cùng Stellantis ra mắt bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 hoàn toàn mới.

CLIP

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Video 14:33

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.