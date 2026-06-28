Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

Đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30-6 tại Đà Lạt, quy tụ những gương mặt triển vọng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Việc được đặc cách vào thẳng vòng chung kết là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những nỗ lực, thành tích và dấu ấn nổi bật của Nguyễn Phương Bình trong lĩnh vực người mẫu nhí. Theo Ban Tổ chức, với quá trình hoạt động chuyên nghiệp, phong cách trình diễn tự tin cùng những thành tích đạt được trên các sàn diễn thời trang, Phương Bình đã được lựa chọn vào vòng chung kết mà không phải trải qua các vòng sơ tuyển như những thí sinh khác.

Hiện là học sinh lớp 3 tại một trường tiểu học ở TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Phương Bình chỉ mới bén duyên với lĩnh vực thời trang khoảng bốn tháng. Tuy nhiên, bằng tố chất nổi bật, gương mặt sáng, thần thái cuốn hút cùng khả năng trình diễn chuyên nghiệp, cô bé nhanh chóng tạo được dấu ấn trong giới mẫu nhí.

Trong thời gian ngắn, Phương Bình đã liên tục góp mặt tại nhiều chương trình thời trang lớn ở TP. Hồ Chí Minh, đồng thời trở thành gương mặt quảng cáo được nhiều nhãn hàng tin tưởng và lựa chọn. Đây cũng được xem là một trong những lợi thế giúp cô bé ghi điểm với Ban Tổ chức và nhận tấm vé đặc cách bước vào vòng chung kết.

Sự góp mặt của mẫu nhí Nguyễn Phương Bình hứa hẹn sẽ mang đến nhiều màu sắc mới cho đêm chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026. Với sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và niềm đam mê nghệ thuật, cô bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và lan tỏa hình ảnh đẹp của thế hệ đại sứ du lịch trẻ trong tương lai.

Đại sứ du lịch trẻ Việt Nam là cuộc thi có bản quyền quốc tế. Đơn vị nắm giữ bản quyền tại Malaysia. Năm 2026 cuộc thi Đại sứ du lịch trẻ Việt Nam được tổ chức tại Việt Nam. Ở vòng thi trong nước cuộc thi sẽ diễn ra đêm Chung kết xếp hạng ngày 01-7 tại Khu du lịch giải trí Langbiang Land - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Ban tổ chức sẽ chọn 2 thí sinh là đại sứ du lịch trẻ Việt Nam tham gia giải quốc tế. Ngoài vòng thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội… các thí sinh sẽ có phần trình bày dự án du lịch và thuyết trình về chủ đề du lịch, quảng bá văn hóa du lịch về đất nước ngay trên sân khấu đêm chung kết. Cuộc thi Đại sứ du lịch trẻ thế giới dự kiến quy tụ hơn 30 thí sinh trên thế giới đến Việt Nam để tranh tài.

Đại diện Việt Nam sẽ là 2 thí sinh đạt giải cao nhất tại cuộc thi Đại sứ du lịch trẻ Việt Nam được quyền tham gia đấu trường quốc tế này. Chung kết Đại sự du lịch trẻ thế giới sẽ tổ chức vào đầu tháng 8-2026.