Đoàn Minh Tài hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

AloFlorist mang đến giải pháp đặt hoa tươi trực tuyến dành cho khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ nhanh, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Tiêu dùng thông minh 10:26

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái có những mẫu nào? Hãy cùng Kiến Sang - Đơn vị thiết kế nhà cấp 4 uy tín tìm hiểu trong bài viết sau.

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

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LG Electronics (LG) vừa chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam.

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Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

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Đoàn Minh Tài hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

9 tháng 6, 2026 | 14:38

Tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, diễn viên Đoàn Minh Tài nhận vai tướng Thoại Ngọc Hầu trong tiết mục "Linh khí Núi Sam".


Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 1.

Diễn viên Đoàn Minh Tài và Nhật Kim Anh chương trình nghệ thuật đường phố Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026.

Anh diễn cùng diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh tại chương trình tái hiện hình ảnh vị danh tướng có công khai phá vùng đất Châu Đốc, Vĩnh Tế, An Giang.

Chia sẻ về cơ duyên đặc biệt này, Đoàn Minh Tài không giấu được sự xúc động. Nam diễn viên cho biết từ khi còn nhỏ, anh đã nhiều lần về Núi Sam tham dự lễ vía Bà với tâm thế của một người con hành hương, luôn hướng về những giá trị tâm linh và truyền thống văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, năm nay mang đến cho anh một cảm xúc hoàn toàn khác khi được khoác lên mình trang phục của danh tướng Thoại Ngọc Hầu trong lễ khai hội.

"Đây là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Không chỉ đơn thuần là một vai diễn, mà còn là cơ hội để tôi được góp phần tái hiện một nhân vật lịch sử gắn liền với vùng đất An Giang thân yêu. Khi đứng giữa hàng nghìn người dân và du khách thập phương, tôi cảm nhận rõ sự thành kính, lòng tri ân của mọi người dành cho Bà Chúa Xứ. Đó là những cảm xúc vô cùng thiêng liêng và đáng nhớ", Đoàn Minh Tài chia sẻ.

Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 2.

Đặc biệt, nam diễn viên gốc Bến Tre còn tham gia nghi thức rước kiệu Bà trên Núi Sam, một hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong khuôn khổ lễ hội. Với anh, đây là trải nghiệm hiếm có và là dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

"Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi được góp một phần nhỏ vào sự kiện văn hóa tâm linh ý nghĩa của quê hương An Giang. Sự đón nhận, yêu thương của bà con dành cho chương trình khiến tôi thực sự xúc động", anh bày tỏ.

Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 3.

Diễn viên Đoàn Minh Tài trong hình tượng, tướng Thoại Ngọc Hầu.

Việc hóa thân thành tướng Thoại Ngọc Hầu không chỉ là một nhiệm vụ nghệ thuật mà còn trở thành một kỷ niệm đẹp, khó quên đối với Đoàn Minh Tài sau nhiều năm gắn bó với nghề diễn. Song song với các hoạt động văn hóa cộng đồng, Đoàn Minh Tài vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc với nhiều dự án nghệ thuật. 

Thời gian gần đây, anh tham gia bộ phim truyền hình Chiếc Vòng Ngọc phần 2 của đạo diễn Nguyễn Dương và phim Bóng Ma Quá Khứ do đạo diễn Chu Thiện thực hiện. Đây đều là những vai diễn mà nam diễn viên dành nhiều tâm huyết và kỳ vọng sẽ sớm được gặp lại khán giả trên màn ảnh nhỏ.

Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 4.

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Đoàn Minh Tài cũng đang chuẩn bị trở lại sân khấu Hoàng Thái Thanh với một vở kịch mới. Theo anh, sân khấu luôn là nơi mang lại những cảm xúc đặc biệt sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật.

"Sân khấu là nơi tôi được sống trọn vẹn với đam mê, được cảm nhận trực tiếp tình yêu thương và những tràng pháo tay của khán giả. Đó là những cảm xúc vô cùng quý giá mà người nghệ sĩ luôn trân trọng", anh tâm sự.

Đáng chú ý, trong tháng 8 tới, Đoàn Minh Tài sẽ góp mặt trong một dự án điện ảnh mới với vai diễn được đánh giá là nhiều màu sắc và khá thú vị. Tuy nhiên, do yêu cầu bảo mật của đoàn phim, nam diễn viên vẫn giữ kín thông tin để tạo bất ngờ cho khán giả trong thời gian tới.

Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 5.

Diễn viên Đoàn Minh Tài được khán giả bủa vây chào đón trên đường phố phường Vĩnh Tế (An Giang)

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Đoàn Minh Tài còn dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực kinh doanh. Cuối tháng này, anh sẽ chính thức giới thiệu sản phẩm thứ hai thuộc thương hiệu La Sams dự án mà anh đã ấp ủ trong thời gian dài.

Theo Đoàn Minh Tài, La Sams không đơn thuần là một thương hiệu đồ uống healthy mà còn là tâm huyết của anh trong hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị của lá sâm – một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực dân gian Việt Nam gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

"Tôi mong muốn đưa những giá trị truyền thống ấy đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Mỗi thức uống không chỉ là một sản phẩm mà còn là món quà quê hương, là niềm tự hào của người Việt và có thể từng bước vươn xa hơn trong tương lai", nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Đoàn Minh Tài tự hào khi hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh 6.

Đoàn Minh Tài hội ngộ dàn nghệ sĩ tham gia sự kiện văn hóa Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026

Khép lại những dự định sắp tới, Đoàn Minh Tài gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong suốt hành trình nghệ thuật cũng như trên con đường xây dựng thương hiệu La Sams. "Chính sự yêu thương của khán giả là nguồn động lực lớn để tôi không ngừng cố gắng, không ngừng trải nghiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật cũng như những giá trị tốt đẹp dành cho cộng đồng", Đoàn Minh Tài bày tỏ.

Photo: Phi Võ

Đạo diễn: Hoàng Huy

P.Nguyễn

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TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

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In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

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Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

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Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

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Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

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Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

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