Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn bước vào ngành F&B với hệ thống rõ ràng, nguồn hàng ổn định và an toàn thực phẩm. Nội dung giúp chủ quán và người đang tìm mô hình cà phê hiểu tiêu chuẩn với thương hiệu MaYaCa Coffee.

Nhượng quyền cà phê sạch đạt chuẩn ISO 22000:2018

Nhượng quyền thương hiệu cà phê chuẩn ISO kết hợp thương hiệu đã có uy tín với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, giúp kiểm soát rủi ro và đảm bảo chất lượng. Tiêu chuẩn này được áp dụng xuyên suốt từ nguyên liệu, rang xay, bảo quản đến pha chế, tạo sự an toàn và đồng nhất sản phẩm.

Khi mô hình được triển khai đúng hướng, người mua nhượng quyền nhận được một bộ quy chuẩn thay vì tự thử-sai từ đầu. Quy chuẩn ấy thường gồm định lượng, hướng dẫn bảo quản, tiêu chí chọn nguyên liệu và cách kiểm soát chất lượng trong quầy bar. Giá trị lớn nhất nằm ở sự đồng đều: mỗi ly bán ra giữ được hương vị, độ ổn định và cảm giác an tâm cho khách hàng.

ISO 22000:2018 được thiết kế cho mọi đơn vị trong chuỗi thực phẩm, từ sản xuất, phân phối, dịch vụ ăn uống đến bán lẻ. Tiêu chuẩn này có thể chứng nhận và giúp doanh nghiệp chứng minh khả năng kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm hơn đến nguồn gốc, sạch và an toàn, đây là lợi thế cạnh tranh đáng kể cho quán cà phê.

MaYaCa Coffee nhượng quyền thương hiệu cà phê uy tín

MaYaCa Coffee có trang riêng về nhượng quyền thương hiệu, thể hiện định hướng đồng hành cùng hành trình phổ biến cà phê sạch pha máy. Thương hiệu mô tả hệ thống phục vụ cà phê pha máy chuyên nghiệp cho takeaway, cà phê đóng chai, bột, hạt rang mộc và nhu cầu tại gia đình, văn phòng, công sở, tea break, hội nghị.

Theo hồ sơ giới thiệu chính thức, MaYaCa bắt đầu từ quán cà phê đầu tiên năm 2014, thành lập công ty năm 2017 và xây dựng MaYaCa Farm từ đầu 2018 tại Mang Yang, Gia Lai. Thương hiệu cho biết từ năm 2018 đến nay tập trung cung cấp cà phê sạch rang mộc tại khu vực Đà Nẵng – Miền Trung.

MaYaCa Coffee có nhượng quyền thương hiệu phù hợp hơn với người muốn đi theo hướng cà phê pha máy, chú trọng chất lượng ổn định và cần một nền tảng hỗ trợ từ nguồn hàng đến nhận diện. Người mới mở quán, chủ đầu tư nhỏ, hoặc người muốn mở điểm bán takeaway sẽ dễ hình dung giá trị của mô hình này.

Yếu tố tạo nên sức hút từ nhượng quyền MaYaCa Coffee

Trên thị trường hiện nay có không ít thương hiệu cà phê xây dựng mô hình nhượng quyền. Tuy nhiên, MaYaCa Coffee vẫn luôn là lựa chọn được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Nguồn nguyên liệu cà phê sạch, chất lượng

Chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố cốt lõi trong hoạt động của MaYaCa Coffee. Thương hiệu chú trọng lựa chọn nguồn nguyên liệu sạch được thu hoạch và xử lý theo quy trình phù hợp nhằm giữ lại hương vị nguyên bản.

Nhờ chủ động trong khâu kiểm soát nguyên liệu, các cửa hàng trong hệ thống có thể duy trì chất lượng đồng nhất, mang đến trải nghiệm ổn định cho khách hàng ở mọi điểm bán.

Nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018

Bên cạnh nguồn nguyên liệu, MaYaCa Coffee còn được đánh giá cao khi xây dựng nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển của MaYaCa Coffee. Lựa chọn MaYaCa Coffee nhà đầu tư có thể yên tâm hoàn toàn về chất lượng sản phẩm cũng như năng lực cung ứng.

Hệ sinh thái cà phê đa dạng hỗ trợ toàn diện

MaYaCa Coffee không phát triển theo mô hình cung cấp sản phẩm đơn thuần mà hướng đến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho đối tác.Sự đồng bộ về sản phẩm, thiết bị và dịch vụ giúp đối tác tiết kiệm thời gian tìm kiếm nhà cung cấp, đồng thời còn mang đến sự thuận lợi trong quá trình vận hành cửa hàng.

Đào tạo đội ngũ và hỗ trợ tận tình

Đối với những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, sự hỗ trợ từ thương hiệu là yếu tố rất quan trọng. MaYaCa Coffee đã xây dựng các chương trình đào tạo bài bản bao gồm từ kiếm thức về sản phẩm, kỹ năng pha chế, quy trình phục vụ khách hàng và vận hành cửa hàng để hỗ trợ cho các nhà đầu tư.

Trong quá trình vận hành, đội ngũ MaYaCa Coffee luôn đồng hành và hỗ trợ kịp thời nhằm xử lý nhanh các vấn đề phát sinh. Đặc biệt trong mô hình nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch, sự hỗ trợ này giúp cửa hàng duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững lâu dài.

Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ MAYACA MST: 0401832340 - PĐKKD Sở KHĐT Đà Nẵng

Giám đốc: Mr. Hồ Đức Tiến Địa chỉ: 53 Nguyễn Thị Thập, Thanh Khê, Đà Nẵng Điện thoại: 0932 773 789 Website: https://mayacacoffee.com/ Email: info@mayacacoffee.com Facebook: https://www.facebook.com/MaYaCaCoffee





