MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

Chất lượng hạt cà phê là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong mỗi ly cà phê. Với định hướng phát triển dựa trên giá trị cà phê sạch, MaYaCa Coffee mang đến nhiều dòng cà phê pha phin và pha máy chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cũng như kinh doanh chuyên nghiệp.

MaYaCa Coffee - Hành trình lan tỏa giá trị cà phê sạch

Ra đời với khát vọng phổ biến cà phê sạch đến cộng đồng, MaYaCa Coffee lựa chọn con đường phát triển dựa trên chất lượng sản phẩm và sự minh bạch trong từng công đoạn sản xuất. Là một trong những công ty tiên phong cổ vũ người dùng chuyển sang sử dụng sản phẩm từ cà phê hạt nguyên chất.

Trải qua hơn 10 năm hoạt động MaYaCa Coffee luôn kiên định với định hướng xây dựng văn hóa thưởng thức cà phê nguyên bản. Đây cũng là nền tảng giúp thương hiệu nhận được sự tin tưởng từ nhiều khách hàng cá nhân, quán cà phê, nhà hàng và khách sạn tại khu vực miền Trung cũng như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước.

Các loại cà phê pha phin, pha máy tại MaYaCa Coffee

Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của khách hàng, MaYaCa Coffee cung cấp nhiều dòng cà phê rang xay chất lượng, phù hợp cho cả phương pháp pha phin truyền thống và pha máy hiện đại. Mỗi sản phẩm được phát triển nhằm mang đến hương vị hài hòa, ổn định và nâng cao trải nghiệm thưởng thức cà phê.

Dòng cà phê pha phin MaYaCa

Cà phê pha phin là nét đặc trưng trong văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam. Thấu hiểu sở thích của người dùng, MaYaCa Coffee phát triển đa dạng dòng cà phê pha phin với hương vị đậm đà, cân bằng và phù hợp cho những ai yêu thích phong cách cà phê truyền thống.

Các dòng cà phê pha phin gồm có:

Mayaca phin mộc S1

Mayaca Good Inside

MaYaCa Coffee M1

MaYaCa Coffee M2

MaYaCa Espresso Blend M3

MaYaCa M4

Espresso blend M4

Mayaca Americano M5

Mayaca Cold brew M5

Mayaca GI 250,...

Dòng cà phê pha máy MaYaCa

MaYaCa Coffee phát triển đa dạng dòng cà phê pha máy nhằm đáp ứng xu hướng pha chế hiện đại. Được tuyển chọn từ những hạt cà phê chất lượng và phối trộn theo công thức phù hợp, các sản phẩm mang đến hương vị cân bằng, ổn định, hỗ trợ tối ưu cho quá trình chiết xuất bằng máy.

Các dòng cà phê pha máy gồm có:

MaYaCa Espresso Blend M3

Espresso blend M4

Mayaca Americano M5

MaYaCa Good Inside,...

Ngoài 2 dòng cà phê trên MaYaCa Coffee còn phát triển với hệ sinh thái cà phê sạch đa dạng mang đến nhiều sự lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu sử dụng và mô hình kinh doanh khác nhau.

MaYaCa Coffee - Lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu hương vị cà phê nguyên bản

Với sự chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến quy trình rang xay, thương hiệu mang đến những sản phẩm giữ trọn hương thơm và đặc tính vốn có của hạt cà phê. Sự đa dạng về dòng sản phẩm giúp đáp ứng nhiều phong cách thưởng thức, từ pha phin truyền thống đến pha máy hiện đại, phù hợp cho cả cá nhân và quán cà phê.

Đối với khách hàng cá nhân, thương hiệu mang đến những sản phẩm giúp việc thưởng thức cà phê mỗi ngày trở nên trọn vẹn hơn. Đối với các đơn vị kinh doanh, MaYaCa Coffee là đối tác đáng tin cậy cung cấp nguyên liệu ổn định, hỗ trợ xây dựng chất lượng đồ uống và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh các dòng cà phê chất lượng, MaYaCa còn cung cấp đa dạng máy pha cà phê và máy xay cà phê phục vụ nhu cầu văn phòng và quán kinh doanh. Các thiết bị được lựa chọn từ những thương hiệu uy tín, giúp tối ưu quy trình pha chế, đảm bảo hiệu suất hoạt động và chất lượng ly cà phê thành phẩm.

Nếu bạn đang tìm kiếm những sản phẩm cà phê chất lượng để thưởng thức hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh, MaYaCa Coffee là lựa chọn đáng để tham khảo. Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và hỗ trợ các dịch vụ liên quan hãy liên hệ ngay với MaYaCa Coffee để được tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ MAYACA MST: 0401832340 - PĐKKD Sở KHĐT Đà Nẵng

Giám đốc: Mr. Hồ Đức Tiến Địa chỉ: 53 Nguyễn Thị Thập, Thanh Khê, Đà Nẵng Điện thoại: 0932 773 789 Website: https://mayacacoffee.com/ Email: info@mayacacoffee.com Facebook: https://www.facebook.com/MaYaCaCoffee





