Vietnam Motocross Festival 2026 – Ngày hội mô tô địa hình mùa hè tại Novaworld Phan Thiết

Ngày hội quy tụ các vận động viên, rider và cộng đồng đam mê mô tô địa hình từ khắp mọi miền đất nước với tổng giải thưởng trị giá lên đến 100.000.000 đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.





Motocross nổi tiếng với những con dốc cao giúp các tay đua bay lượn trên không trung ở độ cao tương đương tòa nhà 2-3 tầng và bay xa hàng chục mét. Đường đua được thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp với những con dốc dựng đứng.

Người hâm mộ sẽ chứng kiến những cú bay người cao hàng mét, những pha bẻ lái "ngọt lịm" ngay trên không trung của các tay đua kiệt xuất. Đồng thời, địa hình cát đặc trưng của vùng biển Lâm Đồng (Phan Thiết – Bình Thuận cũ) sẽ là một "bài toán tử thần" thử thách thể lực và kỹ trị của các tay đua. Bùn đất bắn tung tóe, những cú ôm cua sát sạt mặt đất và những màn lội ngược dòng không tưởng sẽ khiến bạn không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Vietnam Motocross Festival 2026 tại NovaWorld Phan Thiet là sự kết hợp giữa sức mạnh thô ráp, bụi đất bay mù mịt và những pha bay người nghẹt thở, sẽ đem đến cho các vận động viên cũng như người hâm mộ một trải nghiệm bùng nổ mọi giác quan.





Vietnam Motocross Festival 2026 quy tục nhiều vận động viên khắp cả nước

Được xem là một trong những sự kiện motocross nổi bật trong năm, VMF8 2026 mang đến những màn tranh tài kịch tính trên hệ thống đường đua được thiết kế chuyên biệt, thử thách kỹ năng điều khiển, khả năng xử lý địa hình và bản lĩnh của các tay đua. Với tinh thần "Two Wheels – One Life", giải đấu không chỉ là nơi chinh phục tốc độ mà còn là dịp để cộng đồng motocross giao lưu, kết nối và lan tỏa niềm đam mê xe địa hình.

Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp cùng sự góp mặt của những tay đua giàu kinh nghiệm, Vietnam Motocross Festival 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngày hội mô tô địa hình đáng mong chờ nhất năm 2026.

NovaWorld Phan Thiet – địa điểm diễn ra những sự kiện thể thao quy mô lớn cho mùa hè 2026

Bên cạnh các nội dung thi đấu hấp dẫn, khán giả còn có cơ hội hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội motocross với nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu cùng cộng đồng biker và khám phá các dịch vụ giải trí tại NovaWorld Phan Thiet.

Đồng hành cùng sự kiện năm nay, Nova Sports tự hào giữ vai trò Nhà tài trợ Kim cương và Đồng tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, phát triển phong trào thể thao và mang đến những sân chơi chuyên nghiệp dành cho cộng đồng yêu thích các bộ môn thể thao tốc độ tại Việt Nam. Đồng thời, với vai trò Nhà tài trợ Ẩm thực, Aloha Beach Club và Nhà hàng Hải Sản Trùng Dương sẽ mang đến những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, phục vụ vận động viên, khách mời và du khách trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.