MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

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Đúng là "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", nhưng...

Đúng là "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", nhưng...

Tâm sự 07:56

Nhiều cặp đôi lệch tuổi nhau xa vẫn yêu và kết hôn. Nhưng đâu phải chồng già vợ trẻ hay vợ già chồng trẻ nào cũng là tiên, là duyên...

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Tâm sự 07:29

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Tâm sự 15:01

Sau 15 năm chung sống và có hai con, cô vợ yêu người khác nhưng quyết không ly hôn; "Ly hôn hoa râm" chỉ những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng ngoài 50 tuổi; Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình qua một ứng dụng chạy bộ...

Làm gì để hôn nhân không... dễ vỡ?

Làm gì để hôn nhân không... dễ vỡ?

Tâm sự 14:01

8 điều 'Không' của các cặp vợ chồng hạnh phúc; “Ly hôn xanh” là cụm từ rất phổ biến mô tả hiện tượng ly hôn của các cặp đôi mới kết hôn trong vòng 5 năm; Một số điều nhỏ nhặt, thậm chí ngớ ngẩn đều có thể làm để củng cố mối quan hệ và thậm chí giúp giảm nguy cơ ly hôn...

Biết làm sao cho phải phép đây...

Biết làm sao cho phải phép đây...

Tâm sự 15:36

Tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói lời cay đắng; tình cảm giữa tôi và đồng nghiệp từ thân thiết thành mối thâm thù; Chồng nhận 1 tỷ từ tình cũ của vợ rồi nhất mực đòi ly hôn... Người trong cuộc biết phải làm sao đây?

Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục

Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục

Tâm sự 09:37

Tôi thuê một căn hộ sang trọng để bao nuôi Hồng, còn hứa hẹn nếu Hồng sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ mua luôn căn hộ này tặng cô ấy....Tôi đã quá sốc khi anh thú nhận với tôi rằng anh có con riêng với một người phụ nữ tận trong Nam... Đó là ngững sai lầm đã biến hôn nhân thành địa ngục.

Ly hôn... lãng xẹt!

Ly hôn... lãng xẹt!

Tâm sự 14:19

Hôn nhân ngày nay khá mong manh, không được xem là dấu son hạnh phúc cho tình yêu. Mới cưới nhau chừng vài tháng đã có thể chia tay; đủ thứ lý do để sẵn sàng xé nát hôn thú; có những lý do rất... lãng xẹt, tưởng như không thể xuất hiện trong cuộc sống...

Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng

Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng

Tâm sự 08:48

Sau khi kết hôn, rất nhiều người cho rằng đó là dấu mốc đẹp nhất của tình yêu. Nhưng 1.001 chuyện có thể xảy ra như ngoại tình, xung đột, mâu thuẫn... Nghiệm trọng đến mức sẵn sàng chia tay, không cách gì hàn gắn.

Các nàng dâu sợ... Tết

Các nàng dâu sợ... Tết

Tâm sự 06:52

Tôi từng sợ hãi cái Tết đầu tiên ở nhà chồng và rồi cũng phạm rất nhiều "lỗi lầm" trong ngày đầu năm mới. Nhưng tôi không ngờ mình lại nhận được sự ngọt ngào đến vậy. Năm sau, tôi đề xuất bố mẹ chồng chỉ cúng cơm đúng 3 món, còn lại cả nhà ăn Tết bằng cá kho, thịt kho như thường ngày.

Có tiền chưa chắc có hạnh phúc

Có tiền chưa chắc có hạnh phúc

Tâm sự 07:52

Không ít trường hợp, chỉ vì sự xuất hiện của đồng tiền đã khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều đôi lứa phải chia xa...

Làm dâu, ở rể không dễ chút nào

Làm dâu, ở rể không dễ chút nào

Tâm sự 13:40

Nghiên cứu của công ty luật Slater and Gordon (Mỹ) cho thấy, gần 1/3 người được khảo sát xác nhận rằng mâu thuẫn với gia đình chồng là lý do dẫn đến ly hôn. Nhưng mâu thuẫn của các chàng "ở rể" gia đình vợ cũng có thể dẫn đến "tan nhà, nát cửa". Mời bạn theo dõi những mẫu chuyện dưới đây.

Gặp nghịch cảnh éo le, biết xử sao cho phải?

Gặp nghịch cảnh éo le, biết xử sao cho phải?

Tâm sự 15:49

Chạm mặt vợ mới của chồng cũ; chồng đi làm ăn xa, gửi về hộp quà gây sốc; cô dâu trước mặt là... chị dâu của tôi!... Tất cả buộc người trong cuộc phải giải quyết, nhưng cách nào chăng nữa cũng để lại nhiều trái ngang, tan vỡ...

Trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn, vậy mà ai cũng nói... quá may!

Trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn, vậy mà ai cũng nói... quá may!

Tâm sự 07:49

Dù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Vậy mà cuối cùng, phút 89, mọi chuyện lại tan thành mây khói!

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

28 tháng 6, 2026 | 15:40

MaYaCa Coffee không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mở rộng các giải pháp hỗ trợ vận hành dành cho quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

Cà phê sạch đang dần trở thành tiêu chuẩn được nhiều khách hàng quan tâm khi lựa chọn đồ uống. Nắm bắt xu hướng đó, MaYaCa Coffee không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mở rộng các giải pháp hỗ trợ vận hành dành cho quán cà phê, nhà hàng và khách sạn. Với sứ mệnh: "Khát vọng phổ biến cà phê sạch" MaYaCa Coffee tự hào là một lựa chọn đáng để cân nhắc.

Đôi nét giới thiệu về MaYaCa Coffee

Được thành lập từ năm 2017, MaYaCa Coffee ra đời với sứ mệnh mang đến những sản phẩm cà phê sạch, nguyên chất và góp phần nâng cao văn hóa thưởng thức cà phê tại Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, thương hiệu đã lựa chọn hướng đi tập trung vào chất lượng thay vì phát triển theo số lượng.

Với phương châm "Khát vọng phổ biến cà phê sạch", MaYaCa Coffee chú trọng từ khâu tuyển chọn nguyên liệu, rang xay đến kiểm soát chất lượng thành phẩm. Mỗi sản phẩm trước khi đến tay khách hàng đều trải qua quy trình chọn lọc nghiêm ngặt nhằm giữ được hương vị đặc trưng và giá trị nguyên bản của hạt cà phê.

Sau nhiều năm phát triển, MaYaCa Coffee đã mở rộng mạng lưới khách hàng tại khu vực miền Trung và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Thương hiệu hiện là đối tác cung cấp cà phê cho nhiều quán cà phê, nhà hàng, khách sạn và các mô hình kinh doanh đồ uống chuyên nghiệp.

Hệ sinh thái cà phê sạch tại MaYaCa Coffee

Với mong muốn có thể đáp ứng được các nhu cầu khác nhau và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời MaYaCa Coffee đã phát triển với hệ sinh thái cà phê đa dạng. Bao gồm:

  • Cà phê pha phin: Mayaca phin mộc S1, MaYaCa Coffee M1, MaYaCa Coffee M2, MaYaCa Espresso Blend M3, MaYaCa M4, Espresso blend M4, Mayaca Americano M5, Mayaca Cold brew M5,...
  • Cà phê rang xay: MaYaCa Coffee M1, MaYaCa Coffee M2, MaYaCa Espresso Blend M3, MaYaCa M4, Mayaca Americano M5,...
  • Cà phê pha máy: Với các dòng sản phẩm như MaYaCa Espresso Blend M3, Espresso blend M4, Mayaca Americano M5, MaYaCa Good Inside, cà phê Chồn (Luxury Weasel),...
  • Cà phê đặc sản: Cà phê đặc sản Hương Biển và Nắng, Cà phê đặc sản Đậm Vị Đà Nẵng, Cà phê đặc sản Hài Hòa Hồn Việt,...
  • Cà phê nhân xanh: Nhân xanh Arabica, Nhân xanh Robusta

MaYaCa đồng hành cùng quán cà phê, nhà hàng và khách sạn

MaYaCa Coffee không dừng lại ở vai trò nhà cung cấp sản phẩm cà phê sạch, thương hiệu đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình xây dựng và vận hành mô hình kinh doanh cà phê.

Một trong những thế mạnh nổi bật của MaYaCa Coffee là hỗ trợ tư vấn và setup quán cafe. Với đội ngũ nhân viên có chuyên môn và kinh nghiệm sẽ hỗ trợ định hướng lựa chọn sản phẩm, bố trí khu vực pha chế, xây dựng menu đồ uống và đề xuất các giải pháp phù hợp với ngân sách đầu tư.

Ngoài ra, MaYaCa Coffee còn là đơn vị cung cấp các thiết bị pha chế bao gồm từ máy pha cà phê, máy xay cà phê đến các dụng cụ pha chế cần thiết. Khách hàng có thể dễ dàng tham khảo và lựa chọn những sản phẩm chất lượng, phù hợp cho mô hình kinh doanh của mình.

Thông qua sự kết hợp giữa sản phẩm cà phê sạch, thiết bị pha chế và dịch vụ setup, MaYaCa Coffee đã trở thành đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng các quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

MaYaCa Coffee khẳng định vị thế bằng chất lượng và uy tín

Tại thị trường Đà Nẵng và khu vực miền Trung, doanh nghiệp từng cung cấp khoảng 5 tấn cà phê mỗi tháng cho hệ thống khách hàng và đối tác. Song song với đó là hoạt động lắp đặt, sửa chữa hàng trăm bộ máy pha cà phê phục vụ nhu cầu kinh doanh thực tế.

MaYaCa Coffee cũng tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ lớn tại miền Trung, góp phần lan tỏa giá trị của cà phê sạch đến đông đảo người tiêu dùng. Hàng nghìn ly cà phê sạch đã được phục vụ miễn phí cho khách tham quan và doanh nghiệp trong các sự kiện này.

Trong tương lai, MaYaCa Coffee vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn phát triển bền vững.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ MAYACA

MST: 0401832340 - PĐKKD Sở KHĐT Đà Nẵng
Giám đốc: Mr. Hồ Đức Tiến

Địa chỉ: 53 Nguyễn Thị Thập, Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: 0932 773 789

Website: https://mayacacoffee.com/

Email: info@mayacacoffee.com

Facebook: https://www.facebook.com/MaYaCaCoffee



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Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

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