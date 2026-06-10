Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Tháng 6-2026, Công ty Posh Lifestyle sẽ chính thức công bố sự kiện khai trương cửa hàng Phở Bát Đàn đầu tiên tại trung tâm thành phố Melbourne, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đưa thương hiệu Phở Việt và giá trị ẩm thực Việt Nam vươn ra thế giới.

Được biết đến như một biểu tượng của phở truyền thống Hà Nội, Phở Bát Đàn mang theo tinh thần gìn giữ những giá trị nguyên bản của ẩm thực Việt: nước dùng được ninh công phu trong nhiều giờ, nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng cùng hương vị đặc trưng được tạo nên từ sự tinh tế và chuẩn mực trong từng công đoạn chế biến.

Không đơn thuần là một nhà hàng, Phở Bát Đàn tại Australia được định hướng trở thành không gian văn hoá ẩm thực Việt Nam hiện đại – nơi thực khách quốc tế có thể cảm nhận sâu sắc câu chuyện, bản sắc và tinh thần của người Việt thông qua một tô phở truyền thống.

Bà Lê Kỳ Duyên, Đại diện Công ty Posh Lifestyle

Việc lựa chọn Melbourne – một trong những thành phố đa văn hoá và có nền ẩm thực phát triển hàng đầu thế giới – là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng quốc tế của thương hiệu. Với vị trí ngay trung tâm thành phố, cửa hàng đầu tiên của Phở Bát Đàn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến nổi bật dành cho cộng đồng người Việt, người dân bản địa và du khách quốc tế yêu thích ẩm thực châu Á.

Đại diện Công ty Posh Lifestyle bà Lê Kỳ Duyên chia sẻ: "Phở không chỉ là một món ăn, mà là một phần bản sắc của người Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, một tô phở được nấu bằng sự tâm huyết và tôn trọng giá trị truyền thống có thể trở thành cầu nối văn hoá mạnh mẽ giữa Việt Nam và thế giới. Melbourne là điểm khởi đầu cho khát vọng đưa thương hiệu Phở Việt vươn xa trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Với hơn sáu năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực F&B tại Australia, chúng tôi không chỉ đơn thuần phát triển hệ thống nhà hàng, mà còn theo đuổi sứ mệnh đưa những giá trị tinh hoa của ẩm thực Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.

Trong hành trình đó, chúng tôi đã và đang đồng hành cùng nhiều thương hiệu ẩm thực danh tiếng của Việt Nam như Phở Thìn, Phở Minh Pasteur, Bánh Mì Huỳnh Hoa và mới nhất là Phở Bát Đàn – một biểu tượng lâu đời của văn hóa ẩm thực Hà Nội.

Việc đưa Phở Bát Đàn đến Australia không chỉ là cột mốc tiếp theo trong chiến lược phát triển thương hiệu quốc tế, mà còn thể hiện khát vọng gìn giữ và lan tỏa những giá trị nguyên bản của ẩm thực Việt đến với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tin rằng mỗi tô phở được phục vụ không chỉ mang hương vị truyền thống, mà còn kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và niềm tự hào dân tộc của người Việt.

Thông qua việc giới thiệu những thương hiệu lâu đời và giàu bản sắc của quê hương đến thị trường quốc tế, chúng tôi kỳ vọng góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của ẩm thực Việt Nam trên sân khấu toàn cầu, để những giá trị Việt không chỉ được biết đến mà còn được trân trọng và yêu mến bởi thực khách khắp thế giới.