Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Bài viết giúp bạn hiểu rõ đặc điểm, ứng dụng, ưu điểm, cách sử dụng và tiêu chí lựa chọn sản phẩm phù hợp nhằm tối ưu chi phí in ấn.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là gì?

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 là dòng decal giấy được bế sẵn 65 tem trên khổ giấy A4. Mỗi tem có kích thước 38 x 21mm, đáp ứng nhu cầu in mã vạch, in tem giá rẻ, tem nhãn phụ, tem thông tin sản phẩm và nhiều loại nhãn dán khác.

Sản phẩm giấy in mã vạch Tomy A4 145 được phủ sẵn lớp keo tự dính phía sau nên sau khi in có thể bóc và dán trực tiếp lên sản phẩm hoặc bao bì. Đây là dòng giấy được sử dụng rộng rãi tại cửa hàng bán lẻ, siêu thị mini, kho hàng, doanh nghiệp thương mại điện tử và văn phòng.

Thông số kỹ thuật của giấy Tomy A4 145

Dưới đây là những thông số giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm cơ bản giúp người dùng lựa chọn đúng mẫu giấy. Những thông số trên phù hợp với nhiều phần mềm thiết kế tem nhãn phổ biến hiện nay.

Kích thước giấy: A4 (210 x 297mm)

Model: Tomy 145

Số lượng tem: 65 tem/tờ

Kích thước tem: 38 x 21mm

Quy cách: 100 tờ/hộp

Chất liệu: Decal giấy

Màu đế: Đế vàng hoặc đế trắng

Công nghệ in: Máy in laser, máy photocopy laser

Cấu tạo của giấy decal Tomy A4

Để sử dụng hiệu quả, người dùng nên hiểu cấu tạo của sản phẩm giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem.

Lớp mặt decal: Đây là phần trực tiếp nhận mực in. Bề mặt giấy có độ trắng tốt, hỗ trợ hiển thị mã vạch rõ nét và dễ đọc bằng máy quét.

Đây là phần trực tiếp nhận mực in. Bề mặt giấy có độ trắng tốt, hỗ trợ hiển thị mã vạch rõ nét và dễ đọc bằng máy quét. Lớp keo: Keo được phủ đều phía sau lớp giấy, tạo khả năng bám dính trên nhiều bề mặt như nhựa, giấy carton, thủy tinh hoặc kim loại sơn tĩnh điện.

Keo được phủ đều phía sau lớp giấy, tạo khả năng bám dính trên nhiều bề mặt như nhựa, giấy carton, thủy tinh hoặc kim loại sơn tĩnh điện. Lớp silicon: Silicon giúp tem bóc dễ dàng sau khi in, hạn chế rách hoặc cong mép.

Silicon giúp tem bóc dễ dàng sau khi in, hạn chế rách hoặc cong mép. Lớp đế: Bảo vệ keo trước khi sử dụng, đồng thời giúp giấy chạy ổn định trong máy in laser.

Ưu điểm nổi bật của giấy in mã vạch Tomy A4 145

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ khả năng tương thích với máy in laser văn phòng và máy photocopy laser. Người dùng dễ dàng thiết kế, in tem ngay trên Microsoft Word, BarTender hoặc phần mềm POS mà chưa cần đầu tư thiết bị chuyên dụng.

Mỗi tờ giấy được bế sẵn 65 tem kích thước 38 x 21mm, giúp bóc dán nhanh và tiết kiệm thời gian. Lớp keo bám dính ổn định trên nhiều bề mặt bao bì thông dụng, phù hợp để in tem mã vạch, tem giá, tem nhãn sản phẩm và nhãn phụ.

Ứng dụng và lưu ý khi sử dụng giấy Tomy A4 145

Giấy Tomy A4 145 kích thước 38 x 21mm phù hợp với nhiều nhu cầu in tem khác nhau.

Tem mã vạch quản lý hàng hóa.

Tem giá bán.

Tem nhãn phụ nhập khẩu.

Tem hướng dẫn sử dụng.

Tem thông tin sản phẩm.

Tem quản lý hồ sơ.

Tem dán mỹ phẩm.

Tem dán thực phẩm đóng gói.

Tem phụ kiện điện tử.

Tem quản lý kho.

Để giấy in mã vạch Tomy A4 145 luôn đạt chất lượng tốt, nên bảo quản tại nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và độ ẩm cao. Trước khi in, hãy kiểm tra đúng chiều đặt giấy, sử dụng với máy in laser phù hợp và cất giấy trong hộp sau khi mở để hạn chế bụi bẩn.

Người dùng có thể thiết kế trên Microsoft Word, BarTender hoặc phần mềm POS. Nếu chưa quen thao tác, bạn nên tham khảo cách in tem mã vạch để thiết lập biểu mẫu và căn lề đúng với khổ giấy Tomy A4 145.

Trên thị trường có nhiều kích thước decal Tomy khác nhau. Người dùng nên lựa chọn theo diện tích nhãn cần dán thay vì chọn theo giá. Ngoài kích thước, cần quan tâm chất lượng keo, độ trắng bề mặt, khả năng tương thích với máy in và nguồn cung ổn định. Nhà cung cấp uy tín thường công bố rõ thông số kỹ thuật và hỗ trợ tư vấn mẫu phù hợp.

In An Khánh cung cấp giải pháp in tem giá rẻ TP HCM

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Đội ngũ tư vấn hỗ trợ lựa chọn quy cách giấy phù hợp với từng mục đích sử dụng, góp phần tối ưu chi phí in ấn hiệu quả.

Cung cấp nhiều dòng giấy decal và giải pháp in tem đáp ứng nhu cầu của cửa hàng, doanh nghiệp sản xuất và đơn vị thương mại.

Quy trình tiếp nhận đơn hàng rõ ràng, hỗ trợ báo giá nhanh, tư vấn kỹ thuật trước khi lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Luôn chú trọng chất lượng dịch vụ, tiến độ cung ứng và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là giải pháp phù hợp khi cần in tem nhãn bằng máy in laser văn phòng với chi phí hợp lý. Lựa chọn đúng quy cách giấy và đơn vị cung cấp uy tín sẽ giúp quá trình in diễn ra ổn định, tem sắc nét và đáp ứng tốt nhu cầu quản lý hàng hóa.

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