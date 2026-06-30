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TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Bản lĩnh sống 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Chuyện của Sao 16:38

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Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

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Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

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Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến

30 tháng 6, 2026 | 00:07

Gần 15 năm gắn bó với nghệ thuật, Nguyễn Đức Tuyến - nghệ danh MC Đức Tuyến - không còn giới hạn mình trong vai trò người dẫn chương trình.

Sau hành trình tích lũy kinh nghiệm từ nhiều môi trường khác nhau, anh đang chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực đạo diễn và sản xuất sự kiện với mong muốn tạo nên những chương trình giàu cảm xúc, có chiều sâu và mang giá trị bền vững cho cộng đồng.

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến - Ảnh 1.

Có những người được khán giả nhớ đến bởi giọng nói, phong cách dẫn dắt hay khả năng khuấy động không khí. Với Đức Tuyến, điều anh mong muốn để lại sau mỗi chương trình không chỉ là những tràng pháo tay, mà còn là những cảm xúc còn đọng lại trong lòng người tham dự.

Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc anh bước sang một chặng đường mới – từ người đứng trước sân khấu trở thành người đứng phía sau để kiến tạo nên toàn bộ câu chuyện của một sự kiện.

 Hành trình bắt đầu từ những trải nghiệm đời sống 

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê miền núi thuần nông, tuổi thơ của Đức Tuyến gắn liền với những cánh đồng, những mùa vụ và cuộc sống lao động giản dị của người nông dân.

Theo anh, chính những năm tháng ấy đã nuôi dưỡng sự đồng cảm, khả năng lắng nghe và góc nhìn gần gũi về con người – những yếu tố sau này trở thành chất liệu quý giá trong quá trình xây dựng các chương trình nghệ thuật.

"Tôi luôn tin rằng, một chương trình hay trước hết phải chạm được đến cảm xúc. Muốn làm được điều đó thì người đạo diễn phải hiểu con người, hiểu cuộc sống và hiểu những giá trị mà chương trình muốn truyền tải."

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến - Ảnh 2.

Không dừng lại ở trải nghiệm từ cuộc sống, Đức Tuyến còn được đào tạo bài bản ở chuyên ngành kinh tế. Kiến thức về quản trị, thị trường và chiến lược kinh doanh giúp anh nhìn nhận sự kiện không chỉ dưới góc độ nghệ thuật mà còn là một sản phẩm cần mang lại giá trị cho doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng.

 Môi trường quân đội – nơi rèn bản lĩnh và kỷ luật 

Một dấu mốc quan trọng khác trong hành trình trưởng thành của Đức Tuyến là gần hai năm công tác tại Tuyên huấn-Ban Chính trị Trung đoàn 591.

Môi trường quân đội mang đến cho anh tính kỷ luật, sự chính xác trong tổ chức công việc, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp tập thể. Những bài học ấy tiếp tục theo anh khi bước vào lĩnh vực tổ chức sự kiện – nơi mỗi chương trình là sự phối hợp của hàng chục, thậm chí hàng trăm con người ở nhiều bộ phận khác nhau.

Theo Đức Tuyến, đạo diễn sự kiện không chỉ cần sáng tạo mà còn phải biết quản trị con người, xử lý tình huống và đưa ra quyết định trong áp lực thời gian.

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến - Ảnh 3.

 Nghệ thuật là hành trình học hỏi không ngừng 

Đam mê nghệ thuật đã đưa Đức Tuyến tiếp tục theo học các khóa đào tạo về diễn viên và đạo diễn sân khấu, bổ sung nền tảng chuyên môn để phát triển nghề nghiệp một cách bài bản.

Suốt gần 15 năm qua, anh đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau: MC, đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, xây dựng kịch bản, điều phối sản xuất và tham gia tổ chức nhiều chương trình, sự kiện trong và ngoài nước.

Mỗi vai trò mang đến cho anh một góc nhìn mới.

Nếu MC là người trực tiếp kết nối với khán giả, thì đạo diễn là người âm thầm kết nối tất cả những yếu tố phía sau sân khấu để tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh.

"Tôi nhận ra rằng điều mình thực sự yêu thích không chỉ là cầm micro, mà còn là nhìn thấy từng ý tưởng được hiện thực hóa, từng khoảnh khắc được tạo nên và từng cảm xúc được lan tỏa đến khán giả."

 Từ người dẫn chương trình đến người kiến tạo cảm xúc 

Theo Đức Tuyến, sự kiện ngày nay không còn đơn thuần là một chương trình được tổ chức đúng quy trình. Mỗi sự kiện cần có câu chuyện, có cảm xúc, có bản sắc riêng và phải tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp cũng như người tham dự. Đó cũng là lý do anh quyết định chuyển trọng tâm sự nghiệp sang lĩnh vực đạo diễn và sản xuất sự kiện.

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến - Ảnh 4.

"Tôi không xem đây là việc rời bỏ nghề MC. Ngược lại, tất cả những gì tôi tích lũy được trong vai trò người dẫn chương trình đang giúp tôi hiểu khán giả hơn, hiểu nhịp cảm xúc của sân khấu hơn và biết cách kể một câu chuyện trọn vẹn hơn", anh chia sẻ.

 Thành lập Shining Event – tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật 

Sau nhiều năm làm nghề, Đức Tuyến lựa chọn thành lập Shining Event như một bước đi mới trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Đối với anh, đây không chỉ là một doanh nghiệp tổ chức sự kiện mà còn là nơi quy tụ những người trẻ có chung niềm đam mê sáng tạo, cùng xây dựng những chương trình được đầu tư về nội dung, cảm xúc và trải nghiệm.

Shining Event hướng đến việc thực hiện các chương trình doanh nghiệp, lễ hội văn hóa, sự kiện cộng đồng, lễ ra mắt sản phẩm, lễ khởi công, lễ khai trương và các hoạt động nghệ thuật với tiêu chí chuyên nghiệp – sáng tạo – nhân văn.

Đức Tuyến cho biết mục tiêu của anh không chỉ là tạo ra những sân khấu đẹp hay những hiệu ứng ấn tượng, mà còn là xây dựng những chương trình có thể chạm đến cảm xúc, lan tỏa giá trị tích cực và để lại dấu ấn lâu dài trong lòng khán giả.

 "Không chỉ là một MC" 

Nhìn lại gần 15 năm gắn bó với nghệ thuật, Đức Tuyến cho rằng mỗi chặng đường đều mang đến những bài học quý giá.

Từ cậu bé lớn lên ở vùng quê miền núi, đến sinh viên kinh tế, môi trường quân đội, sân khấu nghệ thuật rồi lĩnh vực tổ chức sự kiện – tất cả đều góp phần hình thành con người và tư duy làm nghề của anh hôm nay.

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến - Ảnh 5.

Anh cho biết: "Nếu trước đây tôi chỉ đứng trên sân khấu để dẫn dắt cảm xúc, thì hôm nay tôi muốn là người tạo dựng nên từng khoảnh khắc ấy. Tôi mong mỗi chương trình không chỉ được nhớ bởi sự hoành tráng, mà còn bởi những giá trị nhân văn và cảm xúc mà nó mang lại."

Với Đức Tuyến, nghệ thuật không đơn thuần là một nghề để mưu sinh, mà là hành trình của sự cống hiến và phụng sự. Và việc thành lập Shining Event chính là dấu mốc để anh tiếp tục hành trình ấy – không chỉ với vai trò một MC, mà còn là người đạo diễn, nhà sản xuất và người kể chuyện bằng những sân khấu của cảm xúc.

"Tôi tin rằng, mỗi chương trình thành công không chỉ được đo bằng ánh đèn hay những tràng pháo tay, mà còn bằng những điều tốt đẹp còn ở lại trong trái tim của mỗi người sau khi sự kiện khép lại".

P.Nguyễn

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Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

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