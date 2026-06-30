Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Nhà mái Thái là mẫu nhà cấp 4 đang ngày càng lên ngôi và trở thành xu hướng ngày nay. Với thiết kế thanh thoát nhờ vào mái ngói chóp nhọn giúp cho ngôi nhà thêm phần hoành tráng và đẳng cấp.

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái luôn nhận được sự ưa chuộng

Đúng như tên gọi của nó nhà cấp 4 mái Thái là mẫu nhà sử dụng dáng mái Thái, hệ thống mái ngói xếp chồng lên nhau tạo nên độ dốc vừa phải. Thông thường, mẫu nhà này có tổng diện tích sàn chưa tới 1000m2 và được xây dựng ở vùng nông thôn.

Vài năm trở lại đây, Mẫu nhà cấp 4 mái Thái được nhiều chủ đầu tư lựa chọn bởi mang đến nhiều lợi ích. Ưu điểm đầu tiên phải kể đến của mẫu nhà mái Thái này đó chính là tính thẩm mỹ cao. Vừa mang vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được các hồn và nét đẹp truyền thống.

Hơn nữa dạng mái Thái chịu nhiệt cực kỳ tốt, giữ cho không gian bên trong nhà luôn mát mẻ, tản nhiệt hiệu quả. Phần mái hình chữ A khắc phục được nhược điểm nước mưa tồn động phía trên. Những mẫu nhà cấp 4 mái Thái có đa dạng mẫu mã và kiểu dáng. Chủ đầu tư có thể lựa chọn phù hợp với sở thích và chi phí của mình.

Đặc điểm của mẫu nhà cấp 4 mái Thái tại Kiến Sang

Cấu trúc của nhà cấp 4 mái Thái bao gồm: mái, mái che, cửa chính, cửa sổ. Thiết kế kiến trúc 1 tầng phù hợp với gia đình có mức thu nhập trung bình. Nhà mái Thái được sử dụng chủ yếu là vật liệu bằng gạch, gỗ tuổi thọ tối đa 30 năm. Những vật liệu này hoàn toàn dễ tìm và có giá thành thấp.

Thông thường nhà cấp 4 mái Thái không chú trọng quá nhiều chi tiết rườm rà thay vào đó Kiến trúc sư tại Kiến Sang sẽ khéo léo tạo nên những đường nét tinh tế, tao nhã để tạo nên cảm giác bình yên nhất.

Tùy vào yêu cầu và mong muốn của chủ đầu tư, Kiến Sang sẽ giúp bạn hiện thực hóa những suy nghĩ, ý tưởng ra trên mỗi bản vẽ. Mọi dự án mà Thiết Kế Kiến Sang thực hiện đều cam kết đảm bảo tối ưu chi phí, sáng tạo và thực tiễn nhất. Tất cả mọi thắc mắc và khiếu nại của khách hàng đều được giải đáp và hỗ trợ tận tình nhất.

Một số mẫu nhà cấp 4 mái Thái tại Kiến Sang được ưa chuộng:

Nhà cấp 4 mái Thái có gác lửng

Nhà cấp 4 mái Thái phong cách hiện đại

Nhà cấp 4 mái Thái chữ L

Nhà cấp 4 mái Thái lợp ngói

Nhà cấp 4 mái Thái 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ

Nhà cấp 4 mái Thái 40m2, 60m2, 80m2, 100m2

Những ưu đãi khi lựa chọn dịch vụ thiết kế nhà cấp 4 tại Kiến Sang

Đến với Kiến Sang bạn sẽ nhìn thấy được sự khác biệt và chuyên nghiệp trong từng những việc làm, sự tận tâm, nhiệt huyết. Tất cả làm nên một Kiến Sang là một thương hiệu nổi tiếng, uy tín về thiết kế trên thị trường. Xứng đáng với số tiền mà bạn đã bỏ ra.

Khi sử dụng dịch vụ tại Kiến Sang, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt về giá cả và dịch vụ hậu mãi:

Khảo sát miễn phí khu đất xây dựng công trình.

Miễn phí giám sát tác giả trong những giai đoạn quan trọng như: Sắt móng, sắt sàn, sắt mái.

Miễn phí vẽ hồ sơ cấp phép xây dựng cùng các văn bản pháp lý liên quan.

Giảm ngay 5% chi phí thiết kế đối cho những khách hàng thiết kế từ xa.

Miễn phí 50% chi phí thiết kế khi thi công trọn gói cho chủ đầu tư

Cam kết sẽ hoàn 100% chi phí tạm ứng thiết kế nếu như quý khách hàng không hài lòng về phương án thiết kế nhà ở.

Với tầm nhìn sáng tạo và chuyên nghiệp, https://kiensang.com/ đã và đang trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm thiết kế đẳng cấp, đầy tính thẩm mỹ và sự hài lòng tuyệt đối.

Hãy đến với Kiến Sang và cùng chúng tôi trải nghiệm sự khác biệt!

Thông tin liên hệ Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Sang Địa chỉ : Tầng 12 - Tòa nhà B2 Tecco Garden - Thanh Trì - Hà Nội Điện thoại : 0888 333 063 - 0868 868 038 Email : nhadepkiensang@gmail.com Website : https://kiensang.com/





