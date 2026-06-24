Điểm tựa vững vàng cho 27 phụ nữ bước qua rào cản

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MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

Món ngon 16:41

Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018 tại Đà Nẵng chính là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của MaYaCa.

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

Món ngon 15:59

MaYaCa Coffee mở rộng các giải pháp thiết bị máy cà phê chuyên dụng. Bao gồm máy pha cà phê, máy xay và máy rang hiện đại...

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

Món ngon 15:40

MaYaCa Coffee không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mở rộng các giải pháp hỗ trợ vận hành dành cho quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

Món ngon 14:44

MaYaCa Coffee mang đến nhiều dòng cà phê pha phin và pha máy chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cũng như kinh doanh chuyên nghiệp.

Xu hướng lựa chọn đặc sản đóng gói tiện lợi trong nhịp sống hiện đại

Xu hướng lựa chọn đặc sản đóng gói tiện lợi trong nhịp sống hiện đại

Món ngon 16:57

Các dòng đặc sản đóng gói đang dần trở thành lựa chọn phổ biến, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Món ngon 12:27

"Điều chúng tôi mang sang Australia không đơn thuần là mở một nhà hàng, mà là kể một câu chuyện đẹp về chiều sâu văn hóa Việt Nam".

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Món ngon 11:22

Sau phở Thìn, Phở Minh Pastuer, bánh mì Huynh Hoa, Posh Lifestyle tiếp tục. mang tinh hoa phở Việt vươn tầm quốc tế từ trung tâm Melbourne.

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Món ngon 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon 10:16

Thịt trâu, bò gác bếp Cao Bằng, lợn quay xứ Lạng, bánh trứng kiến của dân tộc Tày... là những món ngon độc đáo, lạ miệng thu hút du khách gần xa.

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Món ngon 10:48

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM.

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Món ngon 17:03

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Món ngon 11:12

Công ty Phúc Lộc Thọ khẳng định vị thế với thương hiệu KINGBEE và Phúc Lộc Thọ Honey – vừa được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026.

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Món ngon 19:18

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

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Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

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Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

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Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

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Điểm tựa vững vàng cho 27 phụ nữ bước qua rào cản

24 tháng 6, 2026 | 08:34

Hệ thống BON Spa đã tặng 27 khóa học nghề toàn phần theo tiêu chuẩn quốc tế và cam kết cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cho các học viên.

Chiều 23-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM và Hệ thống BON Spa đã ký kết biên bản hợp tác hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ.

Tài trợ 100% chi phí, cam kết việc làm đầu ra

Tại buổi lễ, hệ thống BON Spa đã trao tặng 27 suất học bổng đào tạo nghề toàn phần dành cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp trên địa bàn.

Điểm tựa vững vàng cho 27 phụ nữ bước qua rào cản - Ảnh 1.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM và Hệ thống BON Spa đã ký kết biên bản hợp tác hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ.

Mỗi suất học bổng đào tạo chuyên sâu này có giá trị 23 triệu đồng, nâng tổng giá trị gói tài trợ nghề đợt này lên đến 621 triệu đồng. Theo biên bản hợp tác, BON Spa không chỉ tài trợ toàn bộ học phí mà còn đồng hành triển khai 4 nội dung: Hỗ trợ đào tạo nghề; giới thiệu và kết nối việc làm; hỗ trợ khởi nghiệp; nâng cao năng lực nghề nghiệp cho phụ nữ. Đại diện Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM nhận định, việc doanh nghiệp chủ động hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm là giải pháp thiết thực để giúp hội viên phụ nữ ổn định cuộc sống và tự chủ kinh tế.

Điểm tựa vững vàng cho 27 phụ nữ bước qua rào cản - Ảnh 2.

Chương trình kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để phụ nữ chủ động đón nhận cơ hội, tự chủ tài chính và vững vàng lập nghiệp trong kỷ nguyên mới.

ThS Nguyễn Thị Trang Phương – Founder & CEO Hệ thống BON Spa, chia sẻ: "Rào cản lớn nhất của nhiều phụ nữ hiện nay là cơ hội tiếp cận nghề nghiệp và một điểm tựa vững chắc. BON Spa muốn tạo điều kiện tốt nhất để các chị em học nghề, từ đó có thể tự chủ kinh tế và phát triển bản thân".

Đào tạo kỹ thuật viên theo liệu pháp chuẩn quốc tế

Ngay sau lễ ký kết, khóa đào tạo nghề kỹ thuật viên và điều dưỡng viên chuyên nghiệp dành cho 27 hội viên sẽ chính thức khai giảng. Khóa học kéo dài 2 tháng, tập trung đào tạo chuyên sâu các hạng mục: Massage Body, gội đầu dưỡng sinh, chăm sóc da mặt và đặc biệt là nghiệp vụ điều dưỡng viên chăm sóc mẹ và bé sau sinh áp dụng liệu pháp chuẩn PDB Singapore.

Các học viên sẽ được tiếp cận giáo trình bài bản, học cả lý thuyết và thực hành trực tiếp tại phòng đào tạo của spa với hệ thống giường thực hành chuyên nghiệp. Đặc biệt, chương trình đào tạo của khóa học này được thừa hưởng nền tảng chuyên môn từ hệ thống BON Spa – đơn vị uy tín trong ngành spa mẹ và bé đạt chứng nhận quốc tế danh giá CIDESCO (Ủy ban Quốc tế về Thẩm mỹ học và Mỹ phẩm của Thụy Sĩ), chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO và chứng nhận chuyên môn của PDB Singapore.

Điểm tựa vững vàng cho 27 phụ nữ bước qua rào cản - Ảnh 3.

ThS Nguyễn Thị Trang Phương – Founder & CEO Hệ thống BON Spa, chia sẻ tư duy quản lý tài chính và định hướng công việc cho phụ nữ khó khăn

Sau khi tốt nghiệp, những học viên đạt yêu cầu sẽ được BON Spa đánh giá, tuyển dụng và bố trí việc làm trực tiếp tại các chi nhánh thuộc hệ thống.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các hội viên đã được tham gia hai chuyên đề: "Nâng cao sự tự tin, phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới" và "Khởi nghiệp, quản lý tài chính cá nhân cho phụ nữ" do bà Nguyễn Thị Trang Phương trực tiếp chia sẻ để trang bị thêm tư duy quản lý tài chính và định hướng công việc. Chương trình kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm động lực để phụ nữ đô thị chủ động đón nhận cơ hội, tự chủ tài chính và vững vàng lập nghiệp trong kỷ nguyên mới.

Thông tin BON Spa – Beauty, Mom & Baby Care

Trụ sở chính: 252 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Tp. HCM Hotline: 096 22 66 668 Website: www.bonspa.net

P.Thanh

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Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

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