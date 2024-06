Hong Ngoc Ha Travel hợp tác với Air France phát triển du lịch bền vững

21:25

Khách sạn Moire Hội An, Vignette Collection sẽ chính thức được ra mắt tại đô thị cổ Hội An - Di sản UNESCO vào năm nay 2024, theo thỏa thuận chuyển đổi hợp tác quản lý với Công ty Cổ phần Ngọc Hội An.