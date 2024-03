Mảnh gỗ cứu Rose trong "Titanic" được bán 718.750 USD

Kate Winslet: Sau Titanic, tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, nhận sáu đề cử và một lần thắng Oscar với The Reader (2008). Cô còn đoạt năm giải Quả Cầu Vàng, trong đó có Revolution Road (2008) - đóng chính cùng Leonardo. Năm 2022, cô tiếp tục hợp tác với đạo diễn James Cameron ở Avatar 2, góp phần giúp phim ăn khách thứ ba mọi thời.



Kate Winslet ngày ấy- bây giờ

Năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Edward Abel Smith, có ba con. Đến nay, cô và Leonardo vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, Kate thường xuyên khen tài tử trong các cuộc phỏng vấn.

Leonardo DiCaprio: Nhân vật đưa tên tuổi tài tử trở thành diễn viên hạng A Hollywood, nằm trong top những người có cát-xê cao nhất. Anh tham gia loạt tác phẩm thắng giải Oscar như The Wolf Of Wall Street (2013), Inception (2010), Once Upon a Time in Hollywood (2019), Don't Look Up (2021). Các vai diễn của anh thường có điểm chung là tâm lý phức tạp, đòi hỏi khả năng diễn xuất nhập tâm.



Leonardo DiCaprio ngày ấy- bây giờ

Vai trong The Revenant (2015) mang về cho tài tử giải Nam chính xuất sắc tại Oscar sau hơn 20 năm chờ đợi. Tại Oscar 2024, Leonardo trở thành ứng viên hàng đầu với Killer Of The Flower Moon (chiếu hôm 20/10).

Bên cạnh diễn xuất, tài tử nổi tiếng với tình trường cùng loạt người đẹp dưới 25 tuổi. Hiện anh hẹn hò người mẫu Viitoria Ceretti 25 tuổi.