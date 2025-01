MC Ruby Anh Thư: "Gia đình là nguồn động lực mạnh mẽ để tôi cố gắng mỗi ngày!"

Trong chương trình, Anh Thư đại diện cho CDT Healhcare & Spa gửi tặng đến các khán giả những món quà may mắn cùng những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.

Khoảnh khắc giao thừa cũng là lúc Anh Thư hoài niệm những gì đã qua... Lắng nghe ca khúc "Cơm đoàn viên" của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, Anh Thư không kiềm được nước mắt, lòng nghẹn vì đã lâu lắm rồi mình không còn được cảm giác có được bữa cơm gia đình họp mặt đầy đủ các thành viên gia đình, nhìn lại càng thấy quý giá những giây phút ngày xưa được được sum họp gia đình là những ngày hạnh phúc.

Tháng 7 năm 2024, bất ngờ bố của Anh Thư phải nhập viện vì bệnh phổi trở nặng, ông phải mổ và vào phòng hồi sức tích cực. Sau đó, suốt mấy tháng liền ở trong bệnh viện, hai anh em Thư thay phiên nhau trông bố.

Anh Thư rất trân quý và biết ơn các cô, chú, bác và bạn bè của mình luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên, chia sẻ với ông từng bữa ăn và cùng cô tìm mọi cách chữa trị cho ông. Những lúc bố đau dù không nói được, tay đang run rẩy nhưng ông vẫn cố lấy viết ghi hai chữ "an lành" dành cho đứa con gái mà bố yêu thương hết mực.

Sau mấy tháng điều trị, dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng tình hình không khả quan hơn, sức khỏe của ông suy yếu dần và khi nghe bác sĩ khuyên người nhà chuẩn bị tinh thần, mọi người quyết định đưa bố về nhà.

Anh Thư rơi vào trạng thái suy sụp. Nhưng vì trong suy nghĩ của mình còn hy vọng nên cô cùng anh trai càng cố gắng hết sức làm tất cả những gì có thể vì bố, càng thương ông đang nghị lực chống chọi với bệnh nặng mỗi ngày.

Từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống trước đây, mẹ của Anh Thư mất vì đột quỵ, ly hôn vì hôn nhân không hạnh phúc, cuộc sống của cô nhiều khó khăn hơn sau đại dịch COVID-19...

Nhưng mỗi khi gặp khó khăn hay thất bại, Anh Thư sẽ luôn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bố chính là động lực mạnh mẽ để tiếp tục phấn đấu, cố gắng vượt qua tất cả. Cuộc sống không có gì là hoàn hảo, và không có ai là hoàn hảo, Anh Thư thấy mình vẫn may mắn vì mình còn sức khỏe, còn có công việc mình yêu thích, còn có ước mơ nên mình không thể bỏ cuộc.

Từ năm 2005, MC Ruby Anh Thư từng là gương mặt MC quen thuộc trong các chương trình ca nhạc chuyên nghiệp, truyền hình như Nhịp điệu giải trí (HTV), Giới thiệu ca khúc mới (HTV), Âm nhạc Online (đài PT-TH Đồng Nai), Vòng tay bè bạn (đài PT-TH Hậu Giang)..., và xuất hiện nhiều trên các sân khấu, sự kiện lớn cùng các anh chị MC gạo cội: NSƯT Thanh Bạch, Anh Quân, Trấn Thành, Thanh Thảo Hugo, Quốc Bình, Vũ Mạnh Cường...

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại và truyền thông, hiện tại Anh Thư là Giám đốc đối ngoại cùa một công ty sự kiện. Bên cạnh đó, Anh Thư còn tham gia giảng dạy đào tạo cho các khóa học Người dẫn chương trình, Nghệ thuật giao tiếp trước công chúng….và làm MC cho các sự kiện, chương trình như Tiếng hát Việt toàn cầu 2024, Thanks party của diễn viên, người mẫu Khoai Vũ – best performance The Next Gentleman 2024, Minishow Lời cảm ơn của ca sĩ Mai Huy Bolero…

Dự định trong năm 2025, Anh Thư sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật và kinh doanh phát triển CDT Healthcare & Spa - Trung tâm trị liệu chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền, theo mong muốn chăm sóc sức khỏe cho chính gia đình mình và những người xung quanh, Anh Thư không ngừng học hỏi, cập nhật những phương pháp trị liệu các căn bệnh hiện đại như đau mỏi cổ vai gáy, thoát vị đĩa đệm, suy giãn tĩnh mạch, đau thần kinh tọa, làm đẹp an toàn không xâm lấn,...

Trong cuộc hành trình mới và nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, MC Ruby Anh Thư trải lòng: "Cảm ơn tất cả mọi người với những tấm chân tình mà Anh Thư không thể nào kể hết được, luôn khắc ghi lòng biết ơn sâu sắc trong tâm để biết rằng Anh Thư sẽ không đơn độc khi vững bước đi tiếp về phía trước".