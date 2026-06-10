Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Đúng là "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", nhưng...

Đúng là "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", nhưng...

Tâm sự 07:56

Nhiều cặp đôi lệch tuổi nhau xa vẫn yêu và kết hôn. Nhưng đâu phải chồng già vợ trẻ hay vợ già chồng trẻ nào cũng là tiên, là duyên...

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Tâm sự 07:29

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Tâm sự 15:01

Sau 15 năm chung sống và có hai con, cô vợ yêu người khác nhưng quyết không ly hôn; "Ly hôn hoa râm" chỉ những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng ngoài 50 tuổi; Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình qua một ứng dụng chạy bộ...

Làm gì để hôn nhân không... dễ vỡ?

Làm gì để hôn nhân không... dễ vỡ?

Tâm sự 14:01

8 điều 'Không' của các cặp vợ chồng hạnh phúc; “Ly hôn xanh” là cụm từ rất phổ biến mô tả hiện tượng ly hôn của các cặp đôi mới kết hôn trong vòng 5 năm; Một số điều nhỏ nhặt, thậm chí ngớ ngẩn đều có thể làm để củng cố mối quan hệ và thậm chí giúp giảm nguy cơ ly hôn...

Biết làm sao cho phải phép đây...

Biết làm sao cho phải phép đây...

Tâm sự 15:36

Tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói lời cay đắng; tình cảm giữa tôi và đồng nghiệp từ thân thiết thành mối thâm thù; Chồng nhận 1 tỷ từ tình cũ của vợ rồi nhất mực đòi ly hôn... Người trong cuộc biết phải làm sao đây?

Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục

Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục

Tâm sự 09:37

Tôi thuê một căn hộ sang trọng để bao nuôi Hồng, còn hứa hẹn nếu Hồng sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ mua luôn căn hộ này tặng cô ấy....Tôi đã quá sốc khi anh thú nhận với tôi rằng anh có con riêng với một người phụ nữ tận trong Nam... Đó là ngững sai lầm đã biến hôn nhân thành địa ngục.

Ly hôn... lãng xẹt!

Ly hôn... lãng xẹt!

Tâm sự 14:19

Hôn nhân ngày nay khá mong manh, không được xem là dấu son hạnh phúc cho tình yêu. Mới cưới nhau chừng vài tháng đã có thể chia tay; đủ thứ lý do để sẵn sàng xé nát hôn thú; có những lý do rất... lãng xẹt, tưởng như không thể xuất hiện trong cuộc sống...

Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng

Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng

Tâm sự 08:48

Sau khi kết hôn, rất nhiều người cho rằng đó là dấu mốc đẹp nhất của tình yêu. Nhưng 1.001 chuyện có thể xảy ra như ngoại tình, xung đột, mâu thuẫn... Nghiệm trọng đến mức sẵn sàng chia tay, không cách gì hàn gắn.

Các nàng dâu sợ... Tết

Các nàng dâu sợ... Tết

Tâm sự 06:52

Tôi từng sợ hãi cái Tết đầu tiên ở nhà chồng và rồi cũng phạm rất nhiều "lỗi lầm" trong ngày đầu năm mới. Nhưng tôi không ngờ mình lại nhận được sự ngọt ngào đến vậy. Năm sau, tôi đề xuất bố mẹ chồng chỉ cúng cơm đúng 3 món, còn lại cả nhà ăn Tết bằng cá kho, thịt kho như thường ngày.

Có tiền chưa chắc có hạnh phúc

Có tiền chưa chắc có hạnh phúc

Tâm sự 07:52

Không ít trường hợp, chỉ vì sự xuất hiện của đồng tiền đã khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều đôi lứa phải chia xa...

Làm dâu, ở rể không dễ chút nào

Làm dâu, ở rể không dễ chút nào

Tâm sự 13:40

Nghiên cứu của công ty luật Slater and Gordon (Mỹ) cho thấy, gần 1/3 người được khảo sát xác nhận rằng mâu thuẫn với gia đình chồng là lý do dẫn đến ly hôn. Nhưng mâu thuẫn của các chàng "ở rể" gia đình vợ cũng có thể dẫn đến "tan nhà, nát cửa". Mời bạn theo dõi những mẫu chuyện dưới đây.

Gặp nghịch cảnh éo le, biết xử sao cho phải?

Gặp nghịch cảnh éo le, biết xử sao cho phải?

Tâm sự 15:49

Chạm mặt vợ mới của chồng cũ; chồng đi làm ăn xa, gửi về hộp quà gây sốc; cô dâu trước mặt là... chị dâu của tôi!... Tất cả buộc người trong cuộc phải giải quyết, nhưng cách nào chăng nữa cũng để lại nhiều trái ngang, tan vỡ...

Trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn, vậy mà ai cũng nói... quá may!

Trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn, vậy mà ai cũng nói... quá may!

Tâm sự 07:49

Dù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Vậy mà cuối cùng, phút 89, mọi chuyện lại tan thành mây khói!

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

10 tháng 6, 2026 | 11:22

Sau phở Thìn, Phở Minh Pastuer, bánh mì Huynh Hoa, Posh Lifestyle tiếp tục. mang tinh hoa phở Việt vươn tầm quốc tế từ trung tâm Melbourne.

Tháng 6-2026, Công ty Posh Lifestyle sẽ chính thức công bố sự kiện khai trương cửa hàng Phở Bát Đàn đầu tiên tại trung tâm thành phố Melbourne, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đưa thương hiệu Phở Việt và giá trị ẩm thực Việt Nam vươn ra thế giới.

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia - Ảnh 1.

Được biết đến như một biểu tượng của phở truyền thống Hà Nội, Phở Bát Đàn mang theo tinh thần gìn giữ những giá trị nguyên bản của ẩm thực Việt: nước dùng được ninh công phu trong nhiều giờ, nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng cùng hương vị đặc trưng được tạo nên từ sự tinh tế và chuẩn mực trong từng công đoạn chế biến.

Không đơn thuần là một nhà hàng, Phở Bát Đàn tại Australia được định hướng trở thành không gian văn hoá ẩm thực Việt Nam hiện đại – nơi thực khách quốc tế có thể cảm nhận sâu sắc câu chuyện, bản sắc và tinh thần của người Việt thông qua một tô phở truyền thống.

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia - Ảnh 2.

Bà Lê Kỳ Duyên, Đại diện Công ty Posh Lifestyle

Việc lựa chọn Melbourne – một trong những thành phố đa văn hoá và có nền ẩm thực phát triển hàng đầu thế giới – là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng quốc tế của thương hiệu. Với vị trí ngay trung tâm thành phố, cửa hàng đầu tiên của Phở Bát Đàn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến nổi bật dành cho cộng đồng người Việt, người dân bản địa và du khách quốc tế yêu thích ẩm thực châu Á.

Đại diện Công ty Posh Lifestyle bà Lê Kỳ Duyên chia sẻ: "Phở không chỉ là một món ăn, mà là một phần bản sắc của người Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, một tô phở được nấu bằng sự tâm huyết và tôn trọng giá trị truyền thống có thể trở thành cầu nối văn hoá mạnh mẽ giữa Việt Nam và thế giới. Melbourne là điểm khởi đầu cho khát vọng đưa thương hiệu Phở Việt vươn xa trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Với hơn sáu năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực F&B tại Australia, chúng tôi không chỉ đơn thuần phát triển hệ thống nhà hàng, mà còn theo đuổi sứ mệnh đưa những giá trị tinh hoa của ẩm thực Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia - Ảnh 3.

Trong hành trình đó, chúng tôi đã và đang đồng hành cùng nhiều thương hiệu ẩm thực danh tiếng của Việt Nam như Phở Thìn, Phở Minh Pasteur, Bánh Mì Huỳnh Hoa và mới nhất là Phở Bát Đàn – một biểu tượng lâu đời của văn hóa ẩm thực Hà Nội.

Việc đưa Phở Bát Đàn đến Australia không chỉ là cột mốc tiếp theo trong chiến lược phát triển thương hiệu quốc tế, mà còn thể hiện khát vọng gìn giữ và lan tỏa những giá trị nguyên bản của ẩm thực Việt đến với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tin rằng mỗi tô phở được phục vụ không chỉ mang hương vị truyền thống, mà còn kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và niềm tự hào dân tộc của người Việt.

Thông qua việc giới thiệu những thương hiệu lâu đời và giàu bản sắc của quê hương đến thị trường quốc tế, chúng tôi kỳ vọng góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của ẩm thực Việt Nam trên sân khấu toàn cầu, để những giá trị Việt không chỉ được biết đến mà còn được trân trọng và yêu mến bởi thực khách khắp thế giới.

P.Đình

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