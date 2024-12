Tiến sĩ, NTK Quỳnh Paris trao giải thưởng “Quả cầu vàng” tại Hàn quốc

Tại Lễ trao giải "World CEO Summit Awards 2024", Chủ tịch Park BongKyu (Nhà sáng lập Cicon) và Đại sứ Cicon quốc tế TS Quỳnh Paris đã trao giải thưởng cho Thị trưởng các TP Hàn Quốc cùng doanh nhân, chính khách đến từ khắp nơi trên thế giới.





TS Quỳnh Paris trao cúp cho ông Lê Viết Liên (Đại diện Hodeco Vũng Tàu) tại sự kiện.

Với chủ đề "Xã hội siêu kết nối Al" được tổ chức bởi Korea CEO Summit (KCS) và Ban tổ chức Cicon do The Marbles Co, Ltd và TS Quỳnh Paris (Việt Nam) chủ trì. Sự kiện có sự tham gia của các nước như: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Việt Nam, Ấn Độ, Mông Cổ… Mục đích thiết lập một hệ thống nhằm tăng cường các mối quan hệ cộng đồng và kinh doanh ở mỗi quốc gia. 300 nhân vật là những chính trị gia, kinh tế, văn hóa quốc tế, nhà giáo dục tham gia tọa đàm về những chủ đề mang tính thời đại.

(Từ trái sang) Ông Park Bong-Kyu, Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh CEO Hàn Quốc và CICON; Ông Lee Maanee, cựu Bộ trưởng Bộ Môi trường và Chủ tịch Ban giám khảo; Ông Joo Nak-young, Thị trưởng thành phố Kyungju; Bà Yang Hyang- ja, Đại biểu Quốc hội.

Trong số các chính khách, doanh nhân nổi bật nhận được giải thưởng, "Quả cầu vàng" tại "World CEO Summit Awards 2024" năm nay, người đoạt giải còn có Thị trưởng thành phố đô thị Busan Park Hyeong-Jun; Thị trưởng thành phố Kyungjo Joo Nak- Young và Nghị sĩ quốc hội Song Seok- Jun ở hạng mục CEO đổi mới chính sách. Ở hạng mục CEO hợp tác nước ngoài có ông Dolf De Roos đến từ Mỹ, tác giả cuốn sách nổi tiếng "Tâm lý người giàu"…

"Quả cầu Vàng" là giải thưởng tôn vinh các cá nhân, công ty lấy con người và thiên nhiên làm trọng tâm phát triển, trách nhiệm xã hội; Các doanh nghiệp tạo tác động tích cực đến tương lai của quốc gia, và nhân loại; các doanh nghiệp đóng góp và đổi mới thương hiệu, vì hạnh phúc cộng đồng, và cân bằng xã hội; Các cá nhân và doanh nghiệp đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy thị trường toàn cầu…

Các chính khách, doanh nhân thế giới hội tụ tại "World CEO Summit Awards 2024"

Điểm nhấn lớn nhất trong hoạt động Hợp tác chiến lược hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đó là việc ký kết MOU Liên minh thành phố tương lai, kết nối, khởi nghiệp giữa các doanh nghiệp Việt Nam, các Trường đào tạo, Việt Nam, Hàn Quốc… NTK, TS Quỳnh Paris, đại diện cho Việt Nam làm việc với các đối tác Hàn Quốc để xây dựng các dự án phát triển đô thị, đột phá tạo nền tảng cho các thành phố thông minh trong tương lai.

Tiến sĩ danh dự Quỳnh Paris trao giải thưởng cho Ngài Dolf De Roos đến từ Mỹ

Cũng tại sự kiện này, với vai trò là nhà sáng lập, đồng tổ chức và Cố vấn cao cấp của "Tuần lễ thời trang sinh viên toàn cầu- Global Student Fashion Week", TS Quỳnh Paris đã chính thức ký kết với Korea (KCS) Chủ tịch Park BongKyu- Nhà sáng lập Cicon.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Oh Myung- Chủ tịch thường trực Hội đồng cố vấn quốc gia; Ông Oh Se Hoon- Thị trưởng thành phố Seoul… và nhiều quan chức cấp cao khác.

Các doanh nhân, nhà giáo dục Việt Nam trong trang phục áo dài của NTK Quỳnh Paris.

Ấn tượng sau buổi trao giải thưởng và ký kết là phần trình diễn BST áo dài của NTK, TS Quỳnh Paris được các doanh nhân đến từ Việt Nam trình diễn trên nền nhạc "Hello Việt Nam" với tiếng đàn violin do chính nữ nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam chơi đàn. Màn thời trang áo dài Việt Nam vươn ra thế giới thu hút sự yêu mến và ngưỡng mộ cho quan khách quốc tế tại sự kiện.