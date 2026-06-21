Ca sĩ Tâm Minhon tự hào khi thể hiện ca khúc ca ngợi lực lượng an ninh cơ sở

Ca khúc được sáng tác với nội dung tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh cơ sở luôn vượt qua khó khăn, bám sát địa bàn, tận tụy với công việc, góp phần bảo vệ an ninh trật tự tại từng khu dân cư, từng con phố và mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Chia sẻ về cơ duyên thực hiện ca khúc, ca sĩ Tâm Minhon bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được giao trọng trách truyền tải thông điệp của bài hát đến với công chúng.

"Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi được thể hiện một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lý Nhơn Thành. Khi hát ca khúc này, tôi cảm nhận được những giá trị nhân văn sâu sắc cùng sự hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh cơ sở. Đây là một tác phẩm mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc và sự đồng cảm", nam ca sĩ chia sẻ.

Theo Tâm Minhon, bài hát được sáng tác trong một hoàn cảnh rất đặc biệt khi xã hội ngày càng ghi nhận rõ hơn những đóng góp quan trọng của lực lượng an ninh cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Chính điều đó đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Lý Nhơn Thành viết nên giai điệu đầy nhiệt huyết và giàu cảm xúc.

Để hoàn thành tốt phần thể hiện, Tâm Minhon đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nội dung tác phẩm, đồng thời gửi gắm toàn bộ tình cảm và cảm xúc của mình vào từng câu hát. Với chất giọng truyền cảm cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng, ca sĩ đã góp phần thổi hồn vào tác phẩm, tạo nên một không khí hào hùng, sôi nổi nhưng vẫn đậm chất nhân văn.

Sở hữu giai điệu trẻ trung, mạnh mẽ và đầy khí thế, ca khúc "An ninh cơ sở Việt Nam" không chỉ là lời tri ân dành cho lực lượng an ninh cơ sở mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của những người chiến sĩ luôn tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Thông qua phần trình bày của Tâm Minhon, thông điệp ý nghĩa của bài hát được truyền tải một cách chân thực, gần gũi và giàu cảm xúc đến đông đảo khán giả.

Sự kết hợp giữa nhạc sĩ Lý Nhơn Thành và ca sĩ Tâm Minhon được kỳ vọng sẽ tạo nên sức lan tỏa tích cực, góp phần tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của lực lượng an ninh cơ sở trong đời sống xã hội hôm nay.