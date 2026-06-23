Ca sĩ Thạch Dũng tiếp thêm năng lượng cho các ca sĩ khiếm thị

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

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Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và các thí sinh khi đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo.

Chăm sóc da mặt mùa hè: Bí quyết cho làn da khỏe đẹp

Chăm sóc da mặt mùa hè: Bí quyết cho làn da khỏe đẹp

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Chăm sóc da mặt mùa hè đúng cách là "chìa khóa" giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi tắn và hạn chế những tổn thương do thời tiết gây ra.

Ca sĩ Tâm Minhon tự hào khi thể hiện ca khúc ca ngợi lực lượng an ninh cơ sở

Ca sĩ Tâm Minhon tự hào khi thể hiện ca khúc ca ngợi lực lượng an ninh cơ sở

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Tác giả Lý Nhơn Thành chọn ca sĩ Tâm Minhon thể hiện ca khúc mới “An ninh cơ sở Việt Nam”, ca ngợi những người đang ngày đêm âm thầm giữ bình yên cho xã hội.

Quạt hút mùi nối ống PDV công suất lớn và loại bỏ mùi hiệu quả

Quạt hút mùi nối ống PDV công suất lớn và loại bỏ mùi hiệu quả

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Nhiều doanh nghiệp, nhà hàng và công trình dân dụng đã lựa chọn quạt hút mùi nối ống như một giải pháp thông gió hiệu quả.

Viện thẩm mỹ Cậu Hy: "Một đôi chân mày đẹp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố"

Viện thẩm mỹ Cậu Hy: "Một đôi chân mày đẹp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố"

Khoẻ - Đẹp 18:51

Theo Cậu Hy, trong ngành làm đẹp không tồn tại một công thức chuẩn áp dụng cho mọi người. Mỗi khách hàng có độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe khác nhau.

Quạt giải nhiệt dàn nóng PDV làm mát và thông gió môi trường công nghiệp

Quạt giải nhiệt dàn nóng PDV làm mát và thông gió môi trường công nghiệp

Tiêu dùng thông minh 18:35

Sử dụng các giải pháp hỗ trợ tản nhiệt như quạt giải nhiệt dàn nóng PDV trở nên cần thiết, giúp duy trì sự ổn định và an toàn cho toàn bộ hệ thống vận hành.

Quạt thông gió Composite công nghiệp PDV lưu thông không khí nhà xưởng

Quạt thông gió Composite công nghiệp PDV lưu thông không khí nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 17:49

Nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn quạt thông gió Composite PDV nhờ độ bền cao và khả năng trao đổi không khí ổn định.

SATRA mở đường cho hàng Việt vào hệ thống bán lẻ hiện đại

SATRA mở đường cho hàng Việt vào hệ thống bán lẻ hiện đại

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SATRA đang chuyển hướng từ vai trò phân phối thuần túy sang điều phối thị trường, kết nối cung - cầu và hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn sản phẩm.

Trải nghiệm Branded Living: Masterise Homes đánh thức “thấu cảm” tinh hoa không gian sống hàng hiệu

Trải nghiệm Branded Living: Masterise Homes đánh thức “thấu cảm” tinh hoa không gian sống hàng hiệu

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Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026 – “Thấu” diễn ra giới hạn trong hai ngày 19 - 20/06 tại Masterise Homes Sales Gallery, KĐT Ocean Park 3.

Quạt hút mái nhà xưởng công nghiệp PDV loại bỏ không khí nóng

Quạt hút mái nhà xưởng công nghiệp PDV loại bỏ không khí nóng

Tiêu dùng thông minh 11:37

Quạt hút mái PDV đã được ứng dụng như một giải pháp giúp đẩy khí nóng ra ngoài và duy trì môi trường làm việc ổn định hơn.

Quạt hút xách tay công nghiệp PDV hút gió cho tầng hầm và nhà xưởng

Quạt hút xách tay công nghiệp PDV hút gió cho tầng hầm và nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 11:36

Các giải pháp hỗ trợ thông gió ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Nổi bật trong số đó phải nhắc đến quạt hút xách tay công nghiệp PDV.

The Legend City Đà Nẵng - Hệ tiện ích nội khu đẳng cấp chuẩn quốc tế

The Legend City Đà Nẵng - Hệ tiện ích nội khu đẳng cấp chuẩn quốc tế

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Pin Thành Nam đơn vị cung cấp pin cho thiết bị đặc thù

Pin Thành Nam đơn vị cung cấp pin cho thiết bị đặc thù

Tiêu dùng thông minh 10:36

Pin Thành Nam cung cấp pin phổ thông, pin đặc thù như pin đại, pin 9V, pin trung, pin nút số lượng lớn, hỗ trợ giấy tờ, VAT và đổi trả rõ ràng.

Lễ hội mua sắm "Siêu sale 6.6" ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ

Lễ hội mua sắm "Siêu sale 6.6" ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ

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Ngày 17-6, Lazada Việt Nam vừa công bố kết quả lễ hội mua sắm "Siêu sale 6.6", ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ.

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Ca sĩ Thạch Dũng tiếp thêm năng lượng cho các ca sĩ khiếm thị

23 tháng 6, 2026 | 09:30

Thạch Dũng được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi tấm lòng nhân ái cùng những hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Không chỉ được biết đến là một ca sĩ giàu đam mê nghệ thuật, Thạch Dũng còn được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi tấm lòng nhân ái cùng những hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng, đặc biệt là những nghệ sĩ khiếm thị và có hoàn cảnh khó khăn.

Ca sĩ Thạch Dũng tiếp thêm năng lượng cho các ca sĩ khiếm thị - Ảnh 1.

Lựa chọn một cách sẻ chia rất riêng, ca sĩ Thạch Dũng luôn âm thầm đồng hành, hỗ trợ những đàn em, đàn chị có tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật nhưng kém may mắn trong cuộc sống. Đó là những ca sĩ khiếm thị, những người dù gặp nhiều trở ngại vẫn không từ bỏ niềm đam mê ca hát và khát vọng được đứng trên sân khấu.

Ca sĩ Thạch Dũng tiếp thêm năng lượng cho các ca sĩ khiếm thị - Ảnh 2.

Trong nhiều năm qua, tại các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ca sĩ Thạch Dũng đã đứng ra tổ chức và thực hiện nhiều liveshow cá nhân cũng như các chương trình biểu diễn ý nghĩa nhằm tạo điều kiện cho các ca sĩ khiếm thị được giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng. Những sân khấu do anh kết nối không chỉ là nơi trình diễn nghệ thuật mà còn là cơ hội quý giá để các nghệ sĩ yếu thế được một lần tỏa sáng trước đông đảo khán giả.

Ca sĩ Thạch Dũng tiếp thêm năng lượng cho các ca sĩ khiếm thị - Ảnh 3.

Với Thạch Dũng, mỗi chương trình không đơn thuần là một hoạt động nghệ thuật mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho những người đang nỗ lực vượt lên số phận. Anh luôn mong muốn mang đến cho các ca sĩ khiếm thị một môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, nơi họ có thể tự tin thể hiện khả năng và nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật của mình.

Tình cảm chân thành cùng những việc làm đầy ý nghĩa của ca sĩ Thạch Dũng đã nhận được sự trân trọng từ giới nghệ sĩ và công chúng. Đối với những mảnh đời khuyết tật, khiếm thị, sự đồng hành của anh không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn là nguồn năng lượng tích cực giúp họ thêm tự tin, mạnh mẽ bước tiếp trên con đường tương lai.

Ca sĩ Thạch Dũng tiếp thêm năng lượng cho các ca sĩ khiếm thị - Ảnh 4.

Bằng trái tim nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng, ca sĩ Thạch Dũng đang góp phần thắp lên niềm tin, lan tỏa giá trị nhân văn đẹp đẽ trong đời sống nghệ thuật. Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều người, khẳng định rằng âm nhạc không chỉ kết nối tâm hồn mà còn là cầu nối của tình yêu thương và sự sẻ chia trong cuộc sống

P.Nguyễn

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Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

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Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

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Quạt hút mùi nối ống PDV công suất lớn và loại bỏ mùi hiệu quả

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Nhiều doanh nghiệp, nhà hàng và công trình dân dụng đã lựa chọn quạt hút mùi nối ống như một giải pháp thông gió hiệu quả.

TÁM

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

Chuyện của Sao 09:27

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và các thí sinh khi đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo.

Chăm sóc da mặt mùa hè: Bí quyết cho làn da khỏe đẹp

Chăm sóc da mặt mùa hè: Bí quyết cho làn da khỏe đẹp

Khoẻ - Đẹp 19:00

Chăm sóc da mặt mùa hè đúng cách là "chìa khóa" giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi tắn và hạn chế những tổn thương do thời tiết gây ra.

Ca sĩ Tâm Minhon tự hào khi thể hiện ca khúc ca ngợi lực lượng an ninh cơ sở

Ca sĩ Tâm Minhon tự hào khi thể hiện ca khúc ca ngợi lực lượng an ninh cơ sở

Chuyện của Sao 20:00

Tác giả Lý Nhơn Thành chọn ca sĩ Tâm Minhon thể hiện ca khúc mới “An ninh cơ sở Việt Nam”, ca ngợi những người đang ngày đêm âm thầm giữ bình yên cho xã hội.

Quạt hút mùi nối ống PDV công suất lớn và loại bỏ mùi hiệu quả

Quạt hút mùi nối ống PDV công suất lớn và loại bỏ mùi hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 19:00

Nhiều doanh nghiệp, nhà hàng và công trình dân dụng đã lựa chọn quạt hút mùi nối ống như một giải pháp thông gió hiệu quả.

Viện thẩm mỹ Cậu Hy: "Một đôi chân mày đẹp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố"

Viện thẩm mỹ Cậu Hy: "Một đôi chân mày đẹp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố"

Khoẻ - Đẹp 18:51

Theo Cậu Hy, trong ngành làm đẹp không tồn tại một công thức chuẩn áp dụng cho mọi người. Mỗi khách hàng có độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe khác nhau.

Quạt giải nhiệt dàn nóng PDV làm mát và thông gió môi trường công nghiệp

Quạt giải nhiệt dàn nóng PDV làm mát và thông gió môi trường công nghiệp

Tiêu dùng thông minh 18:35

Sử dụng các giải pháp hỗ trợ tản nhiệt như quạt giải nhiệt dàn nóng PDV trở nên cần thiết, giúp duy trì sự ổn định và an toàn cho toàn bộ hệ thống vận hành.

Quạt thông gió Composite công nghiệp PDV lưu thông không khí nhà xưởng

Quạt thông gió Composite công nghiệp PDV lưu thông không khí nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 17:49

Nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn quạt thông gió Composite PDV nhờ độ bền cao và khả năng trao đổi không khí ổn định.

SATRA mở đường cho hàng Việt vào hệ thống bán lẻ hiện đại

SATRA mở đường cho hàng Việt vào hệ thống bán lẻ hiện đại

Điểm đến 17:48

SATRA đang chuyển hướng từ vai trò phân phối thuần túy sang điều phối thị trường, kết nối cung - cầu và hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn sản phẩm.

Trải nghiệm Branded Living: Masterise Homes đánh thức “thấu cảm” tinh hoa không gian sống hàng hiệu

Trải nghiệm Branded Living: Masterise Homes đánh thức “thấu cảm” tinh hoa không gian sống hàng hiệu

Điểm đến 17:47

Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026 – “Thấu” diễn ra giới hạn trong hai ngày 19 - 20/06 tại Masterise Homes Sales Gallery, KĐT Ocean Park 3.

Quạt hút mái nhà xưởng công nghiệp PDV loại bỏ không khí nóng

Quạt hút mái nhà xưởng công nghiệp PDV loại bỏ không khí nóng

Tiêu dùng thông minh 11:37

Quạt hút mái PDV đã được ứng dụng như một giải pháp giúp đẩy khí nóng ra ngoài và duy trì môi trường làm việc ổn định hơn.

Quạt hút xách tay công nghiệp PDV hút gió cho tầng hầm và nhà xưởng

Quạt hút xách tay công nghiệp PDV hút gió cho tầng hầm và nhà xưởng

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Các giải pháp hỗ trợ thông gió ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Nổi bật trong số đó phải nhắc đến quạt hút xách tay công nghiệp PDV.

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