Angelina Jolie độc thân vì kén chọn người yêu

Angelina Jolie vẫn cô đơn sau khi ly hôn Brad Pitt GETTY IMAGES

Ngày 11.5, People đưa tin Angelina Jolie xuất hiện trong chương trình E! News’ Daily Pop của MC Justin Sylvester. Tại đây nữ diễn viên giới thiệu khá nhiều về bộ phim Those Who Wish Me Dead (tựa Việt: Kẻ nguyền ta chết) do cô đóng chính sắp ra mắt, đồng thời chia sẻ lý do không yêu ai hậu ly hôn với Brad Pitt. "Tôi có một danh sách rất dài những gì tôi không thích. Vậy nên tôi độc thân cũng lâu rồi", Angelina Jolie bộc bạch.

Người đẹp cho biết sau khi đường ai nấy đi với Brad Pitt, cô đặt lợi ích của cặp song sinh 12 tuổi Knox và Vivienne, Shiloh (14 tuổi), Zahara (16 tuổi), Pax Thiên (17 tuổi), Maddox (19 tuổi) lên hàng đầu. "Mỗi ngày thức dậy tôi đều tâm niệm một điều rằng tôi phải đảm bảo các con mình ổn về thể chất lẫn tinh thần". Qua những chia sẻ của sao phim Maleficent, rõ ràng gia đình tan vỡ đã để lại nỗi đau lớn không chỉ cho Angelina Jolie mà còn cả 6 người con của cặp sao. Tuy nhiên, người đẹp vẫn thừa nhận cô thiếu tất cả các kỹ năng để trở thành một bà mẹ nội trợ truyền thống trong cuộc phỏng vấn với tờ Vogue hồi tháng 2 vừa qua.