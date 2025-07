Triển khai chương trình Đại sứ cộng đồng LG 2025

Sự kiện được tổ chức tại Vườn Quốc gia Bến En, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Dự án do Hợp tác xã Bản Thổ thực hiện, hướng đến mục tiêu khôi phục rừng và hệ sinh thái bản địa, đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Chương trình Đại sứ cộng đồng LG 2025 vừa được triển khai

Tại sự kiện, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ: "Trên hành trình chuyển mình trở thành một Nhà cung cấp các giải pháp công nghệ cho cuộc sống thông minh, LG tích cực triển khai những sáng kiến hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, với tầm nhìn mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho tất cả mọi người. Năm nay, LG lần đầu tiên triển khai LG Ambassador Challenge 2025 tại Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm LG có mặt tại thị trường Việt Nam".

LG đã trao tặng và tham gia trồng 600 cây Lim xanh, loại cây đặc hữu của tỉnh Thanh Hóa cho Vườn Quốc gia Bến En để phủ xanh vùng đồi suy thoái. Dự án còn trao tặng 100 nhà nuôi ong mật để tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Ra đời từ năm 2020, hợp tác xã Bản Thổ đặt mục tiêu khôi phục rừng bằng cây bản địa và tạo sinh kế từ rừng mà không phá rừng. Với 17 xã viên, Hợp tác xã đã phủ xanh 5ha đồi trọc, phục hồi đất và giữ nước, đồng thời hợp tác cùng người dân vùng lõi Vườn Quốc gia Bến En để nuôi ong dưới tán rừng già – vừa góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, vừa mang lại thu nhập bền vững.

LG Ambassador Challenge là hoạt động thường niên do LG phối hợp cùng tổ chức phi chính phủ Community Chest of Korea và Korea Food for the Hungry International thực hiện. Chương trình tạo cơ hội để các cá nhân và tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện thực hóa những sáng kiến ý nghĩa, góp phần mang đến những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Năm đầu tiên triển khai tại Việt Nam, LG Ambassador Challenge 2025 tìm kiếm những sáng kiến tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi theo Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc bao gồm: Xóa nghèo, Giáo dục có chất lượng và Hành động vì khí hậu…